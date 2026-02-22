El juicio contra la familia Pujol Ferrusola continúa con velocidad de crucero. Un juicio que, por el momento, es favorable a los acusados porque las acusaciones aún no han acreditado su tesis, a pesar del ruido que ha supuesto diez años de instrucción. Es decir, encontrar el nexo de causalidad entre el dinero que la familia tenía en Andorra, los negocios y operaciones empresariales de Jordi Pujol Ferrusola y las supuestas comisiones por adjudicaciones públicas de la Generalitat de Cataluña, curiosamente, durante los gobiernos tripartitos presididos por el PSC.

Este lunes comienza una semana que aún puede ayudar más a las defensas, en el sentido de que puede reafirmar el origen político de la causa. Lo que en la funcional sala de vistas de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares se conoce como «pecado original del caso». Es decir, las maniobras de la policía patriótica, con conexión directa con la Moncloa, para buscar trapos sucios de los líderes independentistas, especialmente del presidente Jordi Pujol, su familia y su entorno. De hecho, el primer nombre de la operación Cataluña fue la operación Pujol. Ante el tribunal que preside José Ricardo de Prada, los próximos días subirán al estrado, bien físicamente o bien a través de la conexión virtual, los nombres clave de la policía patriótica.

Diversa documentación aportada al caso, como audios, informes y atestados publicados por El Món, servirán a las defensas para remachar el clavo sobre el origen político de la causa, pero nombres que tienen pendiente el juicio de la operación Kitchen -de espionaje a Luis Bárcenas, extesorero del PP- podrían acogerse al derecho de no declarar para no perjudicar su estrategia de defensa. A finales de semana, también testificarán los agentes de la poderosa Unidad de Delincuencia Económica y Financiera del Cuerpo Nacional de Policía (UDEF) que han construido los atestados incriminatorios. Especialmente esperada es la testificación del instructor del caso, el inspector 89.140, que se vio salpicado por el caso del pen-drive de los Pujol y tuvo suerte de la indulgencia del juez instructor del caso y de su defensa, Edmundo Bal, abogado del Estado, exlíder de Ciudadanos y ahora reincorporado a las filas penalistas de la brigada Aranzadi. También hay debate porque algunas defensas han reprochado al tribunal que mezcle testigos de la defensa con los últimos de las acusaciones.

Eugenio Pino: el primer condenado por la operación Cataluña

Tras la renuncia al testimonio de Victoria Álvarez, examante de Jordi Pujol Ferrusola, hay un nombre que brilla como ningún otro. Es el del exdirector adjunto operativo (DAO) del Cuerpo Nacional de Policía, Eugenio Pino, que dirigió los años de plomo de la policía patriótica. Por ahora, es el único condenado por la operación Cataluña, con sentencia confirmada por el Tribunal Supremo. Pino, máximo mando uniformado del cuerpo policial español, fue el responsable del fiasco de la utilización de un pendrive del caso. Una maniobra, junto con el inspector 89140, Álvaro Ibáñez, para intentar colar pruebas de origen desconocido y falsas en el sumario.

Eugenio Pino, en la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Cataluña Fernando Sánchez / Europa Press

La sentencia del Supremo confirmaba la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que revocó la absolución de primera instancia y lo condenó a un año de prisión y 7.200 euros de multa por un delito de revelación de secretos, previsto y penado en el artículo 197.3 del Código Penal. Además, el tribunal le imponía también un año de inhabilitación especial para el sufragio pasivo, así como 2.000 euros de responsabilidad civil que debía abonar a Jordi Pujol Ferrusola. Tanto Pino como la fiscalía recurrieron, pero los magistrados califican de grave el caso y en la resolución afirman que no fueron «simples irregularidades» porque el comisario sabía perfectamente que el lápiz de memoria había sido conseguido de manera irregular y sin autorización judicial.

José Manuel Villarejo y Marcelino Martín Blas

Sin ninguna duda, otra de las estrellas de la semana será José Manuel Villarejo, el comisario de inteligencia ahora ya jubilado que llevó operativamente la operación Cataluña, bajo las órdenes de otro de los testigos, el comisario Marcelino Martin Blas, exjefe de la Unidad de Asuntos Internos del CNP. Ambos llegaron a jactarse, en conversaciones difundidas por El Món, de haberse «cargado Convergència» y que, de hecho, ya se podían jubilar.

Marcelino Martín Blas, este martes en la Comisión de Investigación de la Operación Cataluña/Pool Congreso

Ambos, sin embargo, están imputados en el juicio de la causa Kitchen, y podrían excusarse y no dar detalles de su participación en la operación Pujol alegando la conectividad de las actividades irregulares de la policía patriótica. Martín Blas y Villarejo fueron los que organizaron la declaración de Victoria Álvarez ante la Audiencia Nacional y prepararon investigaciones para encontrar testigos como Gustavo Shanahan.

Martin Blas, además, aparece en la investigación andorrana por la operación contra la Banca Privada de Andorra (BPA), la entidad donde los Pujol Ferrusola tenían dinero sin declarar que finalmente fue tributado a la hacienda española. Blas es con quien el ex CEO de la BPA, Joan Pau Miquel, se encontró para entregar documentación comprometida sobre los Pujol Ferrusola.

Andorra, también

Pero no será la única conexión con Andorra que se verá esta semana en la Audiencia Nacional. El martes, la agenda prevé el testimonio de los inspectores del Cuerpo Nacional de Policía Bonifacio Díaz Sevilla, Boni, y Celestino Barroso. Dos personas que pueden aportar mucha información sobre el caso de la BPA. Ambos, curiosamente, están protegidos eternamente por el escudo de la inmunidad diplomática. De momento, han esquivado las declaraciones judiciales. Incluso, según el sumario de Andorra, consta que Barroso en 2014 estaba destinado como agregado de Interior en la embajada española en Andorra. El inspector llamó a Higini Cierco, entonces presidente del consejo de administración de BPA, para celebrar una reunión que se hizo en la sede de la empresa Industrias de Montaña.

El inspector, Bonifacio Díaz Sevillano, R.Rubio.POOL / Europa Press

En aquel cónclave, Barroso fue directo y le espetó al copropietario del banco: «Mira, quiero que sepas que sería conveniente que hablaras con unas personas en Madrid por el asunto del banco. Si no lo haces, el banco morirá”. Le añadió que los “americanos están al tanto”. Una advertencia que tenía la base en las noticias que llegaban del Tesoro estadounidense, que decían que en EE.UU. veían Andorra como una «lavandería», una lavadora de dinero a través de un sistema fiscal y financiero que permitía el blanqueo de capitales. Barroso se encontró con Joan Pau Miquel y le dio el contacto de Marcelino Martín Blas.

Por su parte, Bonifacio Díez, Boni, era antiguo agregado de Interior en la embajada española en Andorra, pero en 2014 conservaba las amistades y los contactos en el Principado. Un inspector de la máxima confianza del entonces DAO, Eugenio Pino. Según la versión del sumario andorrano, a través de un tercero, Boni habría contactado con la secretaria del consejo de administración de la BPA, Rosa Castellón. Boni recomendó a Castellón que pasara un mensaje a los Cierco para que hicieran caso a las advertencias de Barroso. También formó parte del operativo del pendrive de los Pujol. El premio para este inspector fue ser agregado de Interior en la embajada de México, donde se ha jubilado, no sin un lío judicial con el actual ministro español del ramo, Fernando Grande-Marlaska, por el importe de su jubilación. Todos ellos tendrán que enfrentarse a una selección catalana de los mejores penalistas que ya han afilado el lápiz para certificar el origen político del caso Pujol.