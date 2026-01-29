La policía patriótica ha entrado en la jornada número doce del juicio contra los Pujol Ferrusola que se ha celebrado este jueves. Eso sí, sin mencionarla explícitamente y por la puerta de servicio. En concreto, la relación del exsocio de Jordi Pujol Ferrusola en las inversiones de Puerto Rosario en Argentina, Gustavo Shanahan. Lo ha hecho a través del periodista de El Mundo Esteban Urraiztieta, que firmó un reportaje y una entrevista con Shananan señalando que el dinero que se había invertido en Argentina provenía de, según la Fiscalía y la Abogacía del Estado, Andorra, Suiza y Panamá, y según los escritos de acusación de la misma fiscalía y abogacía del Estado, de Suiza, Panamá y Liechtenstein.

Hábilmente, Urraiztieta se ha esforzado en destacar que escribió un reportaje y que las informaciones basadas en la declaración de Shanahan eran su «responsabilidad». El periodista, que en el momento de publicar la entrevista, el 15 de septiembre de 2013, era subdirector del diario, ha insistido en que fue personalmente a Argentina a entrevistarse con Shanahan y otros socios de la operación portuaria como Guillermo Salazar para «completar el reportaje», pero que no los mencionó directamente. Eso sí, el diario reprodujo dos correos que corroboraban, supuestamente, la narración de Shanahan. «Era periodísticamente interesante saber si la familia Pujol tenía fondos en el extranjero», ha justificado.

Esteban Urraiztieta, durante su declaración/QS

Victoria Álvarez y Javier de la Rosa

Urraiztieta ha detallado que también le había llegado una información de un financiero de origen hindú con sede en Londres que ya había mencionado «Victoria Álvarez en su declaración en la Audiencia Nacional». De hecho, también ha apuntado la declaración policial que hizo Javier de la Rosa, impulsadas ambas por la policía patriótica con la dirección directa y técnica del comisario jubilado José Manuel Villarejo y su socio Rafael Redondo. En este sentido, cabe recordar que la policía patriótica contactó con Shanahan y negociaron, incluso, un precio (y una botella de coñac) a cambio de firmar una declaración contra el primogénito del presidente Jordi Pujol.

El Mundo publicó la entrevista y los correos. Shanahan, sin embargo, aseguró que se habían tergiversado sus palabras y la cabecera entregó la grabación íntegra de la entrevista así como los correos electrónicos que la defensa no da por buenos. En todo caso, Urreztieta ha admitido que «interpretaba la operativa para inyectar el dinero en Argentina». En todo caso, el periodista ha insistido en que solo publicaba lo que afirmaba Shanahan y que el contenido solo es «responsabilidad de Shanahan».

Dietarios de Villarejo de septiembre de 2013 explicando Shanahan/QS

El indicio «Shanahan» se deshace

Al llegar el turno de las defensas, aún se ha debilitado más el «‘indicio Shanahan«. Al fin y al cabo, por el solo hecho de los audios del financiero con Villarejo ya se debería descartar. En todo caso, el abogado en sala de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, ha hecho un interrogatorio de pizarra. De entrada le ha preguntado si tenía conocimiento de la existencia de un «conflicto entre Shanahan y Pujol Ferrusola y su esposa, Mercè Gironès, y que se conecta con una reclamación monetaria». Un hecho que conocía. Por otro lado, en cuanto al origen del dinero invertido, Martell ha desempolvado las comisiones rogatorias a Suiza, Panamá y Liechtenstein para averiguar sobre los fondos de la familia y las respuestas negativas que se han incorporado al sumario.

Por otro lado, Martell ha preguntado al periodista si solo había tenido un soporte documental de la información de la procedencia del dinero de Jordi Pujol Ferrusola que se invirtieron en Argentina. Urraiztieta ha reconocido que solo tenía el correo que publicó donde hipotéticamente el primogénito del expresidente le comunicaba que el dinero le llegaría de Suiza. Pero ha admitido que no lo pudo autenticar: «No pude acreditar la huella digital». Martell ha terminado su interrogatorio advirtiendo que «daría un pasito más». «En el minuto 40 de la entrevista Shanahan le dice que se quedó un 70% por siete millones de dólares y el 30% restante a Jordi Pujol por 15, ¿le dio alguna explicación de esta inconsistencia palmaria?», le ha preguntado el letrado. La respuesta, clara: «No».

Por otro lado, la abogacía del Estado ha preguntado a Urraiztieta sobre el origen de la portada con la imagen de las cuentas corrientes en Andorra de la familia Pujol y sobre las fuentes, enumerando miembros de la policía patriótica. El periodista le ha recordado que él no firmó aquella información, sino su compañero Fernando Lázaro, que falleció hace unos meses. El silencio del abogado del Estado solo ha sido interrumpido por el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, que con media sonrisa le ha recordado que no firmaba el artículo. El abogado ha insistido preguntando las fuentes. Urraiztieta le ha dicho que no revela fuentes y menos si no es una noticia suya. El letrado quizás pensaba que estaba aún en la defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de quien llevó la defensa.