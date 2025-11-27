El juicio contra la familia Pujol Ferrusola, con el expresidente Jordi Pujol al frente, ya ha celebrado las tres primeras sesiones de una vista oral en la que están previstas 42 jornadas. Tres mañanas en las que se ha puesto de manifiesto el turbio origen de la investigación del caso. De hecho, las defensas alegaron las maniobras de la policía patriótica para conseguir información financiera de la familia del expresidente, tanto con actividades en el Principado de Andorra como con investigaciones prospectivas, ilegales y clandestinas, como la denuncia policial nunca ratificada por Javier de la Rosa o la denuncia en la Audiencia Nacional de Victoria Álvarez, examante de Jordi Pujol Ferrusola. Una situación que contrasta de lleno con un escándalo de gran envergadura, como fue el caso Corinna Larsen y su relación con el monarca español ya emérito, Juan Carlos de Borbón.

Tanto la Fiscalía, representada por Fernando Bermejo, como la Abogacía del Estado, en manos de Juan Ignacio Ocio, han valorado la declaración de Victoria Álvarez como motor del caso y de la petición de la comisión rogatoria a Andorra. Es decir, como notitia criminis anterior a la portada de El Mundo del 7 de julio de 2014 que constituyó lo que la defensa de Josep Pujol Ferrusola calificó como «striptease financiero» de la familia.

Ahora bien, un detalle no ha pasado desapercibido para las defensas y es que, tras la denuncia de Álvarez, el caso quedó en el olvido casi dos años en un cajón del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. De hecho, Álvarez declaró el 17 de enero de 2013 y la Fiscalía no solicitó diligencias hasta el 28 de julio de 2014. Todo siempre con la colaboración que le había prestado la policía patriótica, con quien preparó la declaración, con la ayuda de Sánchez-Camacho y de Jorge Moragas, el diplomático jefe de gabinete de Mariano Rajoy.

Alícia Sánchez Camacho, Soraya Saenz de Santamaria, Jorge Fernández Díaz, Jorge Moragas y Llanos de Luna con Oriol Pujol, en el congreso del PP de 2012 antes de estallar el caso ITV/Quico Sallés

El caso Pujol y la corona, una relación

Un caso muy diferente al de Corinna Larsen y su denuncia sobre las actividades irregulares de Juan Carlos de Borbón. Unas denuncias detalladas, concretas y concisas con grabaciones y documentos de los negocios del monarca que la sala penal del Tribunal Supremo el 1 de abril de 2019 consideró que no eran suficientes para continuar la investigación contra él. Incluso con amenazas y coacciones del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldan, a la aristócrata alemana, detalladas en un proceso judicial al margen donde los tribunales dieron la razón al comisario de inteligencia jubilado y coordinador operativo de la operación Cataluña, José Manuel Villarejo.

Una resolución de la cual fue ponente Manuel Marchena reafirmaba un archivo anterior de la instrucción, en el marco de la macrocausa Tándem, que dirigía el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Marchena razonó, de manera unánime con la sala, que seguir las pesquisas en base a las pruebas de Corinna podía ser una investigación prospectiva. No se puede olvidar que el director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía durante los años de plomo de la operación Cataluña, único condenado por este operativo, Eugenio Pino, admitió que la operación Pujol -nombre primario de la operación Cataluña- se impulsó para tapar el escándalo de Juan Carlos de Borbón en Botswana y… con Corinna.

Parte interlocutoria de archivo del caso Corinna en el Supremo/QS

Victoria Álvarez… ¿más creíble?

En cambio, de repente, en el caso Pujol, la declaración de otra examante, sin ningún dato concreto, genérica y vaga, ha tomado un valor jurídico casi incontestable. Una declaración también gracias a un personaje central para entender ambos casos, José Manuel Villarejo. Si, para el Supremo, las denuncias, datos y concreciones de Corinna no fueron suficientes para continuar la investigación de la justicia española por las actividades de Juan Carlos de Borbón, las cosas son diferentes en el caso Pujol. Así, a diferencia de la que había hecho la aristócrata alemana, la denuncia de Álvarez, sin detalles concretos, ni documentos, ni datos concisos, tiene todo el valor. Aunque admitiera ante el magistrado Pablo Ruz que antes de pasar por el Juzgado la había acordado con dos policías -uno de ellos Villarejo-, en el hotel Princesa Sofía.

La declaración de Álvarez, a la que ha tenido acceso El Món, fue obligada por la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional, porque en primera instancia, el juez Ruz quería cerrar el asunto porque no se lo creía. La declaración, de una hora y cuarenta minutos, es un verdadero dolor de cabeza para el magistrado, que intenta poner orden a las fechas, los personajes y los hechos, e incluso le pide que no le explique cosas que no vienen al caso, como la situación política en Cataluña en el año 2013 o las ideas políticas de su hijo.

De hecho, Álvarez va siguiendo la denuncia policial interpuesta. Admite al juez que no recuerda las fechas, ni los nombres, pero que un buen día un periodista le llamó para decirle que tenía fotografías de ella con el primogénito de los Pujol. Lo consultó con un abogado, que le recomendó hacer una declaración. Explica que al cabo de dos días se reunió con dos supuestos policías, uno «delgado» y el otro «más gordito», uno se llamaba “Miguel Ángel”, según ella, pero tampoco sabe a qué unidad pertenecen porque, si bien en un primer momento dice que es de la UDEF, después dice que son de la UDYCO: unos llevan cuestiones de delincuencia financiera y los otros de drogas y crimen organizado. Al final, asegura al juez que son de la UDYCO. El encuentro es en un hotel. Casualmente, en el hotel Princesa Sofía, un lugar muy monárquico.

Parte de la declaración de Victoria Álvarez donde explica cómo la contactó la policía para hacerla declarar contra los Pujol/QS

Victoria Álvarez, durante su declaración ante el juez Ruz/QS

Aparece Villarejo

A medida que avanza la declaración, Álvarez explica que después de hablar con los policías, le dicen que tiene que firmar su testimonio, y debe ir a Vía Laietana, pero ella no quiere ir porque cree que se enteraría inmediatamente Jordi Pujol Ferrusola porque es amigo de Felip Puig, aunque era consejero de Interior y mandaba sobre los Mossos d’Esquadra y no sobre la Policía Nacional española.

Parte de la declaración de Victoria Álvarez donde explica el viaje a Madrid, /QS

Ante esta negativa, le dicen que entonces debe ir a Madrid. Relata al juez que va a Canillas, la localidad de Madrid donde está el complejo operativo del CNP. La fueron a buscar dos hombres al AVE, uno de ellos un abogado. La presencia del letrado sorprende al juez, que le pregunta si lo había contratado ella, si se lo habían puesto o quién lo había decidido. Álvarez admite que lo pone la policía, la sorpresa es el nombre del abogado, que en un principio le dice “Ramon Redondo”, pero luego rectifica y asegura que se llama Rafael Redondo, es decir, el socio de Villarejo, en su grupo empresarial y que también ha sido condenado en las primeras piezas del caso Tándem.

Victoria Álvarez donde explica la aparición y cómo es Redondo, el socio de Villarejo/QS

Unos viajes a Andorra poco recordados

Sobre los viajes a Andorra, Álvarez no sabe concretar cuántos son, y dice ”entre seis y diez”, en una relación que dura desde febrero de 2006 al 2008. De hecho, apunta que tal vez el último fue en 2008.

Victoria Álvarez no sabe decir cuántos viajes hicieron a Andorra/QS

Explica que «tenía un museo y un negocio» y entonces detalla que sobre 2008 vio una mochila llena de dinero en el coche, billetes de 500 euros y de 200. «Eran muchos billetes», apunta, y estaban atados ”con gomas». Explica que escuchó una conversación donde se hablaba de 400.000 euros y pico. El juez le reprocha que no había mencionado ninguna cantidad en la primera declaración ante la policía, le pregunta por qué lo denunció y si le preguntó de dónde venía el dinero. Álvarez dice que no se atrevía a hacerlo en Cataluña -lo consideraba ”imposible”, y el juez, astuto le repregunta si no sale nunca de Cataluña, para denunciarlo en otro lugar. Entonces ella argumenta que estaba enamorada de Jordi Pujol Ferrusola y por eso no lo había denunciado.

Victoria Álvarez explica al juez la noticia de una mochila llena de dinero y justifica por qué no lo denunció/QS

En todo caso, Álvarez reconoce que solo puede explicar de pasada un viaje donde supuestamente había llevado dinero a Andorra y no puede explicar si ese dinero se mueve en algún banco en concreto. Curiosamente, la comisión rogatoria iba dirigida a un banco andorrano, la BPA.

Victoria Álvarez explica al juez que solo vio una vez el supuesto transporte de dinero a Andorra/QS

Corinna, con acta notarial y todo

Curiosamente, la vaguedad de las narraciones de Álvarez contrasta con la cantidad de datos y pruebas que aportó Corinna. En cambio, han tenido dos vidas diametralmente opuestas en la justicia española. La investigación sobre los negocios comisionados de Juan Carlos de Borbón llega después de que Corinna explicara su historia con el emérito, las amenazas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los documentos y negocios de los borbones tanto al comisario José Manuel Villarejo como a su amigo Juan Villalonga, así como a un notario londinense el 7 de abril de 2019, una declaración a la que ha tenido acceso El Món. Incluso, expuso cómo se encontró un libro en su casa sobre la extraña muerte de Lady Di y una llamada truculenta: “Hay muchos túneles de Niza a Mónaco”.

El exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, en su comparecencia en la comisión sobre el 17-A/Eduardo Parra-EP

Corinna, Villarejo y Villalonga se encuentran por primera vez el 16 de abril de 2015 y existe una grabación, a la que El Món ha tenido acceso. La aristócrata alemana detalla cómo el servicio de inteligencia español la amenazó para que devolviera documentos y dinero que le habría entregado Juan Carlos de Borbón. Entre esos documentos, el comisario Villarejo insiste en que se encuentra Control de Togas, un expediente de los servicios de inteligencia con información delicada sobre jueces y fiscales. La relación entre el comisario y Corinna se basa en un win-win: uno quiere tener información sobre el CNI y la otra quiere denunciar las irregularidades de su examante.

Fragmento de la conversación entre Corinna, Villalonga y Villarejo donde se sorprenden de la maniobra del CNI/QS

Explica los contactos que ha tenido con el director de los servicios de inteligencia y cómo le robaron documentos de su oficina y de su casa en Mónaco. Según Corinna, el CNI lo hizo con sus equipos y a través de una empresa de seguridad llamada Algiz. Aporta mensajes con el entonces director del CNI. La historia la ampliará a través de su declaración ante notario. Corinna se queja de que la han amenazado, a ella y a sus hijos. Villarejo le aporta unos papeles que la aristócrata reconoce que son parte de los documentos que le han llevado. Además, el comisario le da dos papeles de un informe del CNI sobre Corinna. De hecho, se ríen del nombre del expediente porque lo titulan PC, acrónimo de princesa Corinna.

Fragmento de la conversación entre Corinna, Villalonga y Villarejo sobre los papeles sustraídos por el CNI/QS

Mensajes supuestamente de Félix Sanz enviados a Corinna aportados al notario/QS

Corinna detalla cómo funcionan las cuentas y empresas de Juan Carlos. Como ejemplo detalla el caso de una compra de terrenos en Marruecos. La pusieron como titular y ahora se lo reclaman, una petición que, si la satisface, supondría un delito de blanqueo. Corinna insiste en las presiones “bárbaras” que recibe. “Yo tengo las pruebas de quién ha hecho estas estructuras financieras”, asegura. “Es una pesadilla enorme”.

Villalonga advierte que se puede llevar la monarquía por delante. “No me hace esto porque me quiera mucho, sino porque soy residente en Mónaco”, admite. Y habla de las cuentas del emérito en Suiza, que están a nombre del primo del monarca, Álvaro de Orleans. “Me hacen la guerra… porque decían que mejor Iñaki y Corinna que Iñaki y Cristina”, razona en referencia al caso Musk, de delito fiscal, donde estaba implicada la casa real española. Corinna pidió explicaciones al rey sobre estos asuntos y le respondió que lo había hecho por la familia, con la frase “la sangre pesa”. “Por mi hija estoy dispuesto a matarte”, asegura Corinna que le dijo Juan Carlos. De nada sirvió todo este material, que murió en el Tribunal Supremo.

Parte de la conversación entre Villarejo, Villalonga y Corinna donde relatan los entramados financieros del emérito y el riesgo que supone para la monarquía/QS

La parte final de la declaración notarial de Corinna Larsen/QS

“El emérito es el bien a proteger”

Las dos varas de medir sobre la validez de ambas declaraciones quizás se aclaran en uno de los documentos más jugosos que constan en la causa Tándem. Un conjunto de whatsapps entre Eugenio Pino y el exsecretario de Estado de Seguridad con Jorge Fernández Díaz de ministro del Interior, Francisco Martínez. Es un mensaje donde Martínez confiesa su inquietud sobre la investigación de Fiscalía en el caso Tándem. “Sí, pero ¿tú crees que eso explica el interés actual de los fiscales?”, pregunta el ex mano derecha de Fernández Díaz. La respuesta de Pino es tan clara como contundente: “Es la Casa la que está interesada”. Es decir, el CNI. “Y los fiscales… pues ya ves. El emérito es el bien a proteger y el interés particular de SR [Sanz Roldán]”, incide. Y explica los motivos: “Porque tiene cosas conjuntas con el emérito”. “Sí, entendidos”, concluye Martínez después de esta clase magistral de cómo se ha utilizado la Operación Cataluña para tapar los negocios de Juan Carlos de Borbón. Unos whatsapps anteriores de Pino informaban que «Pujol, Artur Mas y Podemos estaban en cartera« como pantalla de protección de la casa real. Todo cobra sentido.