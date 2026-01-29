La policia patriòtica ha entrat a la jornada número dotze del judici contra els Pujol Ferrusola que s’ha celebrat aquest dijous. Això sí, sense esmentar-la explícitament i per la porta de servei. En concret, la relació de l’exsoci de Jordi Pujol Ferrusola en les inversions de Puerto Rosario a l’Argentina, Gustavo Shanahan. Ho ha fet a través del periodista d’El Mundo Esteban Urraiztieta, que va signar un reportatge i una entrevista amb Shananan assenyalant que els diners que s’havien invertit a l’Argentina provenien de, segons la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat, Andorra, Suïssa i Panamà, i segons els escrits d’acusació de la mateixa fiscalia i advocacia de l’Estat, de Suïssa, Panamà i Liechtenstein.
Hàbilment, Urraiztieta s’ha esforçat a destacar que va escriure un reportatge i que les informacions basades en la declaració de Shanahan eren la “seva responsabilitat”. El periodista, que en el moment de publicar l’entrevista, el 15 de setembre de 2013, era subdirector del diari, ha insistit que va anar personalment a l’Argentina a entrevistar-se amb Shanahan i altres socis de l’operació portuària com Guillermo Salazar per “completar el reportatge”, però que no els va esmentar directament. Això sí, el diari va reproduir dos mails que corroboraven, suposadament, la narració de Shanahan. “Era periodísticament interessant saber si la família Pujol tenia fons a l’estranger”, ha justificat.
Victoria Álvarez i Javier de la Rosa
Urraiztieta ha detallat que també li havia arribat una informació d’un financer d’origen hindú amb seu a Londres que ja havia esmentat “Victoria Álvarez en la seva declaració a l’Audiència Nacional”. De fet, també ha apuntat la declaració policial que va fer Javier de la Rosa, esperonades totes dues per la policia patriòtica amb la direcció directa i tècnica del comissari jubilat José Manuel Villarejo i el seu soci Rafael Redondo. En aquest sentit, cal recordar que la policia patriòtica va contactar amb Shanahan i van negociar, fins i tot, un preu (i una ampolla de conyac) a canvi de signar una declaració contra el primogènit del president Jordi Pujol.
El Mundo va publicar l’entrevista i els mails. Shanahan, però va assegurar que s’havien tergiversat les seves paraules i la capçalera va lliurar la gravació íntegra de l’entrevista així com els correus electrònics que la defensa no dona per bons. En tot cas, Urreztieta ha admès que “interpretava l’operativa per injectar els diners a l’Argentina”. En tot cas, el periodista ha insistit que només publicava el que afirmava Shanahan i que el contingut només és “responsabilitat de Shanahan”.
L’indici “Shanahan” es desfà
En arribar el torn de les defenses, encara s’ha afeblit més “‘l’indici Shanahan“. Al capdavall, pel sol fet dels àudios del financer amb Villarejo ja s’hauria de descartar. En tot cas, l’advocat a sala de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, ha fet un interrogatori de pissarrí. D’entrada li ha preguntat si tenia coneixement de l’existència d’un “conflicte entre Shanahan i Pujol Ferrusola i la seva dona, Mercè Gironès, i que es connecta amb una reclamació monetària”. Un fet que coneixia. Per altra banda, pel que fa a l’origen dels diners invertits, Martell ha tret la pols a les comissions rogatòries a Suïssa, Panamà i Liechtenstein per esbrinar sobre els fons de la família i les respostes negatives que s’han incorporat al sumari.
Per altra banda, Martell ha preguntat al periodista si només havia tingut un suport documental de la informació de la procedència dels diners de Jordi Pujol Ferrusola que es van invertir a l’Argentina. Urraiztieta ha reconegut que només tenia el mail que va publicar on hipotèticament el primogènit de l’expresident li comunicava que els diners li arribarien de Suïssa. Però ha admès que no el va poder autentificar: “No vaig poder acreditar la petjada digital”. Martell ha acabat el seu interrogatori advertint que “faria un passet més”. “En el minut 40 de l’entrevista Shanahan li diu que es va quedar un 70% per set milions de dòlars i el 30% restant a Jordi Pujol per 15, li va donar alguna explicació d’aquesta inconsistència palmària?”, li ha preguntat el lletrat. La resposta, clara: “No”.
Per altra banda, l’advocacia de l’Estat ha preguntat a Urraiztieta sobre l’origen de la portada amb la imatge dels comptes corrents a Andorra de la família Pujol i sobre les fonts, enumerant membres de la policia patriòtica. El periodista li ha recordat que ell no va signar aquella informació, sinó el seu company Fernando Lázaro, que va morir ara fa uns mesos. El silenci de l’advocat de l’Estat només ha estat interromput pel president del tribunal, José Ricardo de Prada, que amb mig somriure li ha recordat que no signava l’article. L’advocat ha insistit preguntant les fonts. Urraiztieta li ha dit que no revela fonts i menys si no és una notícia seva. El lletrat potser es pensava que estava encara en la defensa del fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, de qui va portar la defensa.