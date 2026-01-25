Cada setmana que se celebren sessions del judici contra la família Pujol Ferrusola és com l’aparició d’un single de Rosalía. La sorpresa i l’atenció estan garantides i les interpretacions aniran al gust del consumidor, de la seva posició política o del balanç d’allò que s’acredita i el que no s’acredita. Aquest dilluns es reinicia la vista, que arriba a la novena jornada, amb testimonis de les acusacions –amb un llistat igual de desendreçat que en les anteriors sessions– que poden aportar fets, concrecions i detalls, sobretot, dels negocis de Jordi Pujol Ferrusola. De fet, a la vista de com ha anat fins ara, qualsevol espectador podria dir que és judici unipersonal dedicat a Jordi Pujol júnior i la seva activitat mercantil d’aconseguidor; com si la resta d’imputats fossin convidats de pedra o, fins i tot, un peatge obligat per a les acusacions per justificar l’escrit d’acusació.
De moment, les defenses han superat amb traça i ofici les primeres jornades dedicades als testimonis de les acusacions. Comptat i debatut, s’han enfilat a l’estrada, material o virtual, testimonis que han erosionat l’acusació i han donat molt marge a les defenses i a la seva tesi. Bàsicament, que els negocis de Jordi Pujol Ferrusola eren reals i tangibles i que els seus ingressos no responien comissions per adjudicacions d’obra pública. De fet, els grans negocis analitzats durant les primeres jornades, el cas PromoPalamós o els terrenys de l’Hospitalet de Llobregat, han estat iniciatives que s’han dut a terme sota el domini institucional del PSC o del tripartit. Un dels punts forts del judici serà el cas Shanahan, un nyap de la policia patriòtica. Un home que havia de ser un delator clar contra la família i va acabar titllat de “gilipollas“ pels membres de la brigada policial que va dur a terme l’operació Catalunya.
47 testimonis
Aquesta setmana, les vistes se celebraran a la seu de Madrid de l’Audiència Nacional i no pas la de San Fernando de Henares. La previsió és que passin per l’estrada fins a 47 testimonis. Caldrà de nou un manual d’instruccions per saber a quin negoci o tramitació correspon cada testimoni, perquè alguns són posposats de les primeres sessions i altres pertanyen a fets que encara no s’han abordat en la prova. Per exemple, el primer testimoni previst és Alfons López Salgueiro, exdirector de Qualitat Ambiental de la Generalitat, que ha estat citat per les llicències dels abocadors de Tivissa i Vacamorta.
El segon testimoni és força interessant: Miguel Rodrigo Domènech, una persona que acumula fins a 105 càrrecs en diverses empreses i que va comprar la instal·lació del camp fotovoltaic de Ciudad Real, en el que va invertir Copisa, després de negociar-ho Jordi Pujol Ferrusola. De fet, Rodrigo és el darrer testimoni sobre una inversió que es va analitzar ja fa quatre jornades. Aquest dilluns també intervindrà Laura Cutillas, filla del propietari que va vendre uns terrenys de l’Hospitalet de Llobregat amb els tràmits de Jordi Pujol Ferrusola. A partir d’aquí s’enfilaran a l’estrada directius d’Isolux i del projecte de Puerto Rosario.
També declararà un dels testimonis cabdals per entendre el projecte Azur de Cortés, a Mèxic, que obsessiona la Fiscalia. En concret, Julio Bonis, un dels socis impulsors d’aquest macroprojecte que finalment va assumir Isolux. Bonis ha estat un dels noms de referència d’un projecte que la fiscalia no acabava de veure com a real i que la prova practicada fins ara apunta, precisament, en sentit contrari. Cal recordar que va ser una operació a vuit mans que els mateixos accionistes majoritaris d’Isolux van vendre a la seva empresa.
L’operació Shanahan
Però el més sucós que, ben segur, donarà la setmana és que apareixerà l’operació Shanahan. És a dir, la feina que va portar a terme la policia patriòtica per aconseguir un delator de Jordi Pujol Ferrusola, un exsoci seu a l’Argentina. En concret, el financer argentí-irlandès Gustavo Shanahan que va ser contactat pel comissari d’intel·ligència ara jubilat José Manuel Villarejo a través d’una identitat operativa, segons la qual es deia José Estévez, per aconseguir proves de càrrec contra el júnior.
Una operació llarga i caríssima de la claveguera per intentar trobar informació delicada sobre els negocis del primogènit dels Pujol. L’operació va començar el 10 de setembre del 2013, quan Villarejo va contactar amb Shanahan i aquest li va deixar entreveure la suposada informació compromesa que suposadament tenia sobre Jordi Pujol Ferrusola. Una informació que la valorava amb un preu de mig milió d’euros. Una xifra que va espantar la policia patriòtica, però això no els va fer tirar enrere en el seu propòsit.
Shanahan havia fet negocis amb Pujol Ferrusola a l’Argentina, a Puerto Rosario, i curiosament, el contacte amb Villarejo li arriba a través d’un periodista del diari El Mundo, que testificarà aquesta setmana al judici, Esteban Urreztieta, que no podrà dir res de la publicació de la imatge dels comptes dels Pujol a Andorra perquè la informació la signava Fernando Lázaro. Shanahan es va presentar a Villarejo com el responsable financer i administrador dels fons que el primogènit dels Pujol Ferrusola enviava a l’Argentina per al negoci del Puerto Rosario. Fins i tot, assegurava que tenia registres dels paradisos fiscals on tenia comptes corrents.
Informació a canvi de diners
A partir d’aquí, Shanahan admet que té una “situació econòmica difícil” i que el port de Rosario ha entrat en fallida. Per tant, la seva col·laboració tenia una doble intenció, revenjar-se de Jordi Pujol Ferrusola i “fer una mica de negoci amb la seva informació”. És a dir, volia explicar les relacions del júnior amb Abengoa, amb l’empresa de joc dels Suqué, Inverama -per cert, Javier Suqué també serà testimoni aquesta setmana- i amb el banc andorrà Andbank.
Shanahan va celebrar una altra trobada el 13 d’octubre, en la qual va certificar que no havia denunciat Pujol a l’Argentina però que miraria amb la seva informació d’obrir diligències a Espanya. I va desaparèixer del mapa després que, amb la informació aportada, l’Audiència Nacional va tancar aquesta derivada. De fet, el mateix ministeri públic va estar a punt de canviar la seva situació de testimoni a la d’investigat per fals testimoni. El ministeri públic es va adonar que Shanahan mentia sobre les seves relacions financeres amb Jordi Pujol Ferrusola per pressionar-lo, atès que no li volia reconèixer la comissió per la venda de la promoció a un grup argentí. De fet, Pujol va arribar a un acord amb Shanahan per liquidar la seva relació financera.