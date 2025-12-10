El tribunal de los Pujol se compromete a estudiar «el origen político» del caso

Cuarta jornada del juicio contra la familia Pujol Ferrusola. Una sesión que llegaba después de tres jornadas de cuestiones previas, es decir, «de audiencia preliminar» donde se debían dirimir las alegaciones de las defensas sobre la competencia de la Audiencia Nacional, las prescripciones de los delitos, la vulneración de derechos fundamentales como el principio de incriminación, la aportación de prueba y el incumplimiento de los plazos de instrucción. La sala, que preside José Ricardo de Prada Soalesa, ha decidido demorar la mayoría de las cuestiones en sentencia.

Ahora bien, ha admitido toda la prueba documental solicitada y se ha comprometido a estudiar en la resolución «el origen político» del caso Pujol, en relación con la Operación Cataluña. Por ello, las defensas han celebrado que el Tribunal haya solicitado a las partes, la declaración del comisario José Manuel Villarejo en Andorra, en la causa de la querella donde está imputado por la justicia del Principado, el expresidente Mariano Rajoy y sus exministros del Interior y Hacienda, Jorge Fernández Díaz, y Cristóbal Montoro.

Además, ha admitido cinco testimonios clave implicados en la Operación Cataluña. Así ha propuesto a las partes unificar las testificales en una jornada del comisario Marcelino Martín Blas, el exdirector Adjunto Operativo, el comisario Eugenio Pino, y los policías Celestino Barroso y Bonificacio Díaz además del mismo Villarejo. Cinco testimonios clave que deben aclarar el origen del caso en la declaración de la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez y su relación con la policía patriótica así como la captura de pantalla publicada por El Mundo, como noticia criminis, es decir, semilla de la instrucción del sumario contra la familia del expresidente.

