El comissari d’intel·ligència jubilat del Cos Nacional de Policia, José Manuel Villarejo, ja pot fer-se col·leccionista d’absolucions. L’Audiència Nacional ha tornat a absoldre el policia d’una altra peça separada de la macrocausa Tàndem. En concret, ha estat absolt d’un delicte de suborn passiu, revelació de secrets i falsedat en document mercantil per l’encàrrec que li va fer un empresari per obtenir informació de l’administrador concursal de la seva companyia. Uns fets integrats en la peça separada 29 batejada com a Projecte Grass. La fiscalia anticorrupció demanava condemnar Villarejo a 12 anys de presó.
En la sentència, de 150 pagines i a la que ha tingut accés El Món, els magistrats de la secció Quarta, també absolen l’etern soci de Villarejo, Rafael Redondo i l’empresari Erico Chávarri que va fer l’encàrrec a tots dos. La ponent, la magistrada Francisca Ramis, ha convençut els seus companys de toga- Teresa Palacios i Javier Ballesteros, que l’activitat contractada a Villarejo i el seu equip va ser “privada i al marge de la seva activitat com a policia. A més, afegeixen que el delicte de descobriment i revelació de secrets estaria prescrit.
“La conclusió”, a criteri dels magistrats, “no pot ser una altra que, deduir que no es van utilitzar ni mètodes, ni mitjans policials, ni consta cap consulta a les bases de dades policials.” “No consta cap intervenció policial, ni la utilització de recursos públics en aquest cas”. Així mateix, ressalten que tampoc hi ha “prova que Villarejo hagués contactat amb altres policies per demanar informació o el trànsit de trucades, que podria ser probable, però no s’ha acreditat”.
Un cas de l’any 2012
El Projecte Grass es remunta l’any 2012, quan es tramitava el concurs de la societat Acisclo Gestió de Patrimoni SL, societat immobiliària propietat d’Antonio Erico Chávarri. El principal creditor en aquest procediment concursal era el seu exsogre, Joaquín Molpeceres Sánchez, a través de la societat Mercali S.A, amb què l’acusat mantenia una “enemistat derivada del procés de divorci amb la seva filla i de les conseqüències patrimonials derivades de la dissolució del matrimoni“. L’administrador concursal era Luis Pérez Gil que tenia amistat amb Molpeceres. Una relació que va fer sospitar a Chávarri i que manipulessin el procés concursal per fer-lo culpable.
Per aquest motiu, Erico Chavarri va demanar a Villarejo que investigués per obtenir informació compromesa tant de Pérez com del seu exsogre. Un servei pel qual l’empresa de Villarejo, Cenyt va cobrar més de 400.000 euros. Una de les proves de càrrec de la fiscalia era la tinença per part de Villarejo d’un llistat de trucades telefòniques, però el tribunal recorda al fiscal que hauria d’acreditar com les va obtenir. Res indica, pel Tribunal, que aconseguís les dades aprofitant la seva funció policial.