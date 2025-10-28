Mor als 93 anys Prunella Scales, l’emblemàtica Sybil de ‘Fawlty Towers’

Prunella Scales, l’emblemàtica Sybil de Fawlty Towers, ha mort avui als 93 anys. L’actriu britànica era molt estimada pel públic boomer de TV3, qui la va conèixer com a protagonista d’una de les millors sèries que ha emès la cadena pública. El seu personatge, divertit i implacable, era un dels preferits i, per això, són molts els qui ploren la seva pèrdua. La família ha informat, això sí, que ha mort “tranquil·lament” i que el dia abans havia estat veient capítols de la comèdia que la va fer famosa.
La van diagnosticar de demència fa més de deu anys i va haver de retirar-se d’una carrera de gairebé set dècades als escenaris, la televisió i el cinema. D’aquí a poques setmanes es compliria el primer any de la mort del seu marit, el també actor Timothy West, amb qui compartia també el programa de viatges Great Canal Journeys. La Societat d’Alzheimer del Regne Unit ha elogiat la seva contribució, ja que havia aprofitat el seu altaveu per visibilitzar la malaltia: “Va ser una inspiració, no només per la seva carrera, sinó per parlar amb franquesa sobre viure amb demència”, ha assenyalat la directora executiva.
Bones paraules cap a Prunella Scales, una actriu molt reconeguda del Regne Unit
La BBC ha volgut acomiadar-se d’ell en un reportatge maco i tendre que ha aplaudit tots els riures que ha provocat en l’audiència d’uns quants països. També companys de professió, com el seu estimat John Cleese, l’ha recordada com una actriu còmica “realment meravellosa” i “una dona dolça i afectuosa”. Altres figures del país, com el locutor Gyles Brandreth i el responsable de comèdia de la BBC, Jon Petrie, han destacat el seu talent i la seva condició de “tresor nacional”.
De tota la seva trajectòria, també podem destacar alguns dels premis als que la van nomenar. Entre ells, una nominació al Bafta gràcies a la interpretació brutal que va fer de la reina Elisabet II en A question of attribution. La seva mort arriba justament l’any en què es commemora el 50è aniversari de l’estrena de Fawlty Towers, una comèdia que l’ajudaria a fer-se un nom dins d’aquest món tan competitiu.