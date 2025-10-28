Muere a los 93 años Prunella Scales, la icónica Sybil de ‘Fawlty Towers’

Prunella Scales, la icónica Sybil de Fawlty Towers, ha muerto hoy a los 93 años. La actriz británica era muy querida por el público boomer de TV3, quien la conoció como protagonista de una de las mejores series que ha emitido la cadena pública. Su personaje, divertido e implacable, era uno de los preferidos y, por ello, son muchos los que lloran su pérdida. La familia ha informado, eso sí, que ha muerto «tranquilamente» y que el día anterior había estado viendo capítulos de la comedia que la hizo famosa.

Le diagnosticaron demencia hace más de diez años y tuvo que retirarse de una carrera de casi siete décadas en los escenarios, la televisión y el cine. Dentro de pocas semanas se cumpliría el primer año de la muerte de su marido, el también actor Timothy West, con quien compartía el programa de viajes Great Canal Journeys. La Sociedad de Alzheimer del Reino Unido ha elogiado su contribución, ya que había aprovechado su plataforma para visibilizar la enfermedad: «Fue una inspiración, no solo por su carrera, sino por hablar con franqueza sobre vivir con demencia», señaló la directora ejecutiva.

Muere Prunella Scales de Fawlty Towers | 3Cat

Buenas palabras para Prunella Scales, una actriz muy reconocida del Reino Unido

La BBC ha querido despedirse de ella en un reportaje hermoso y tierno que ha aplaudido todas las risas que ha provocado en la audiencia de varios países. También compañeros de profesión, como su querido John Cleese, la han recordado como una actriz cómica «realmente maravillosa» y «una mujer dulce y afectuosa». Otras figuras del país, como el locutor Gyles Brandreth y el responsable de comedia de la BBC, Jon Petrie, han destacado su talento y su condición de «tesoro nacional».

De toda su trayectoria, también podemos destacar algunos de los premios a los que fue nominada. Entre ellos, una nominación al Bafta gracias a la interpretación brutal que hizo de la reina Isabel II en A question of attribution. Su muerte llega justamente el año en que se conmemora el 50º aniversario del estreno de Fawlty Towers, una comedia que le ayudaría a hacerse un nombre dentro de este mundo tan competitivo.