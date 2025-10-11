Mor l’actriu Diane Keaton a 79 anys

La històrica actriu Diane Keaton ha mort a 79 anys, segons ha avançat la revista People. La llegenda de Hollywood, coneguda pels seus papers a Annie Hall o El Padrí, deixa enrere una de les carreres més reeixides del cinema recent, a partir dels seus èxits als anys 70. Entre altres, és coneguda per haver estat una de les muses del director Woody Allen, amb qui també va compartir una relació sentimental. Entre les pel·lícules en què van col·laborar destaquen Manhattan, L’última nit de Boris Gruixenko o El Dormilega, entre altres. La família de l’actriu ha confirmat que ha traspassat, però encara no se’n coneixen les causes, segons el mateix mitjà.
Nascuda Diane Hall a Los Angeles l’any 1946, exercia com a actriu des de l’adolescència. Va tenir les seves primeres experiències al teatre a la dècada dels 60, però la seva carrera va esclatar l’any 1972, amb la celebrada interpretació de Kay Adams-Corleone, la parella de Michael Corleone (Al Pacino) a la trilogia d’El Padrí. Malgrat que va tocar tots els gèneres, és especialment recordada -fora de la icònica trilogia sobre el crim organitzat- pels seus papers de comèdia. Més enllà de les col·laboracions amb Allen, destaquen les pel·lícules Quan menys t’ho esperes o la saga El pare de la núvia, que va compartir amb Steve Martin; totes dues amb la directora Nancy Meyers.
Una carrera plagada de premis
Durant la seva carrera, múltiples interpretacions van garantir a Keaton nominacions per als principals premis de la indústria. El primer gran guardó a què va optar va ser el premi Tony, el gran reconeixement pel món del teatre. A només 23 anys, va ser nominada pel seu paper secundari com a Linda Christie a Play it again, Sam, una de les primeres produccions de Woody Allen. A banda de l’Oscar per Annie Hall, es va emportar el Globus d’Or per la mateixa pel·lícula, així com per Quan menys t’ho esperes més de tres dècades després. El temps en pantalla que va compartir amb Jack Nicholson també li va garantir una nominació a l’Oscar, malgrat que no va ser fructuosa. Tampoc no ho van ser les candidatures per Rojos, de Warren Beaty -una biografia del periodista John Reed, un dels grans cronistes de la revolució d’Octubre-; o per L’habitació de Marvin, de Jerry Zacks, amb Meryl Streep i un jove Leonardo DiCaprio.