Surt a la llum el patrimoni milionari que heretaran els fills de Diane Keaton
El món del cinema continua de dol després de la notícia de la sobtada mort de Diane Keaton. L’actriu i estrella de Hollywood que ha protagonitzat pel·lícules mítiques com Annie Hall o El Padrí va morir el passat 11 d’octubre als 79 anys. Considerada una de les muses del director Woody Allen, amb qui també va mantenir una relació sentimental, la seva pèrdua ha commogut l’escena cinematogràfica. Dies després de la seva mort, els motius de la qual no han transcendit públicament, però sí que se sap que un cop traslladada a l’hospital el seu estat de salut va empitjorar de manera molt ràpida, han tret a la llum els detalls del seu patrimoni milionari.
El patrimoni d’una estrella del cinema molt estimada
La família de l’intèrpret ha demanat privacitat per poder gestionar el dol d’aquesta pèrdua alhora que han sortit a la llum els detalls del seu patrimoni milionari. Keaton era una de les estrelles del cinema de Hollywood, amb una carrera que va començar els anys 70 i molt recordada pel paper de Kay a El Padrí. Després de la seva mort, l’actriu deixa un patrimoni valorat en 100 milions de dòlars que heretaran els seus dos fills adoptius, Dexter i Duke, segons mitjans internacionals com Page Six.
Durant la seva carrera Diane Keaton va invertir en diverses propietats, segons ha detallat Page Six. Apunten que l’actriu “era una experta en la compravenda d’immobles, especialitzada en la restauració de cases històriques i sentia una profunda estima per l’arquitectura i el disseny”, exposen. Això s’ha reflectit en els seus moviments i el patrimoni.
Els detalls del patrimoni i les seves propietats
Quins detalls han sortit a la llum? El citat mitjà explica que diverses de les seves propietats s’han venut a altres personatges famosos, com una casa centenària que va comprar per 8,1 milions de dòlars i que anys més tard va vendre per 10 milions al productor Ryan Murphy.
L’any 2002 va comprar una casa a Bel Air per una xifra que no s’ha revelat, però que després de reformar-la va vendre per 16,5 milions de dòlars l’any 2005. També va comprar una casa a Laguna Beach per 7,5 milions i la va vendre dos anys després per 12,7 milions de dòlars. Un patrimoni al qual tindran accés els seus dos fills, Duke i Dexter.
La vida personal de Diane Keaton
Nascuda a Los Angeles l’any 1946, Keaton es dedica al món de la interpretació des de l’adolescència. L’any 1972 aconseguia el paper de Kay Adams a El Padrí, el film que la faria saltar a la fama. També destaca per pel·lícules com Quan menys t’ho esperes o El pare de la núvia. Pel que fa a la vida personal, es coneixen dues històries molt sonades, amb Woody Allen i Warren Beatty. Quan va fer els 50, va decidir convertir-se en mare i adoptar els seus dos fills, Dexter i Duke Keaton.
Sigui com sigui, la mort de Diane Keaton ha estat un cop molt dur per als fans del setè art, que encara assimilen la pèrdua d’una gran estrella del món del cinema.