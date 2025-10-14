Sale a la luz el patrimonio millonario que heredarán los hijos de Diane Keaton

El mundo del cine sigue de luto tras la noticia de la repentina muerte de Diane Keaton. La actriz y estrella de Hollywood que ha protagonizado películas míticas como Annie Hall o El Padrino murió el pasado 11 de octubre a los 79 años. Considerada una de las musas del director Woody Allen, con quien también mantuvo una relación sentimental, su pérdida ha conmocionado la escena cinematográfica. Días después de su muerte, cuyos motivos no han trascendido públicamente, pero sí se sabe que una vez trasladada al hospital su estado de salud empeoró de manera muy rápida, han salido a la luz los detalles de su patrimonio millonario.

El patrimonio de una estrella del cine muy querida

La familia de la intérprete ha pedido privacidad para poder gestionar el duelo de esta pérdida al mismo tiempo que han salido a la luz los detalles de su patrimonio millonario. Keaton era una de las estrellas del cine de Hollywood, con una carrera que comenzó en los años 70 y muy recordada por el papel de Kay en El Padrino. Tras su muerte, la actriz deja un patrimonio valorado en 100 millones de dólares que heredarán sus dos hijos adoptivos, Dexter y Duke, según medios internacionales como Page Six.

Salieron a la luz los detalles del patrimonio de Diane Keaton tras su muerte | Europa Press

Durante su carrera Diane Keaton invirtió en varias propiedades, según ha detallado Page Six. Apuntan que la actriz «era una experta en la compraventa de inmuebles, especializada en la restauración de casas históricas y sentía un profundo aprecio por la arquitectura y el diseño», exponen. Esto se ha reflejado en sus movimientos y el patrimonio.

Los detalles del patrimonio y sus propiedades

¿Qué detalles han salido a la luz? El citado medio explica que varias de sus propiedades se han vendido a otros personajes famosos, como una casa centenaria que compró por 8,1 millones de dólares y que años más tarde vendió por 10 millones al productor Ryan Murphy.

En 2002 compró una casa en Bel Air por una cifra que no se ha revelado, pero que después de reformarla vendió por 16,5 millones de dólares en 2005. También compró una casa en Laguna Beach por 7,5 millones y la vendió dos años después por 12,7 millones de dólares. Un patrimonio al que tendrán acceso sus dos hijos, Duke y Dexter.

La vida personal de Diane Keaton

Nacida en Los Ángeles en 1946, Keaton se dedica al mundo de la interpretación desde la adolescencia. En 1972 consiguió el papel de Kay Adams en El Padrino, el film que la haría saltar a la fama. También destaca por películas como Cuando menos te lo esperas o El padre de la novia. En cuanto a la vida personal, se conocen dos historias muy sonadas, con Woody Allen y Warren Beatty. Cuando cumplió 50 años, decidió convertirse en madre y adoptar a sus dos hijos, Dexter y Duke Keaton.

Sea como sea, la muerte de Diane Keaton ha sido un golpe muy duro para los fans del séptimo arte, que aún asimilan la pérdida de una gran estrella del mundo del cine.