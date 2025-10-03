L’actor Javier Manrique ha mort avui als 56 anys, tal com ha confirmat l’Acadèmia de Cinema. L’intèrpret, que va encadenar molts projectes durant els anys 90 i principis dels 2000, ha perdut la vida de manera sobtada per causes que no han transcendit de moment.
El nascut en Lima era conegut, sobretot, pels papers que va tenir a sèries d’humor com Camera Café. Ara bé, si realment va guanyar popularitat va ser pels títols de Todo es mentira o A las once en casa. Álex de la Iglesia va confiar en ell per a pel·lícules tan importants com Mi gran noche, El día de la bestia i Las brujas de Zugarramurdi.
De què ha treballat l’actor Javier Manrique
Són molts els companys de professió que han volgut acomiadar-se d’ell públicament en unes xarxes que s’han omplert de missatges de condol i sorpresa. La dramaturga Aitana Galán, per exemple, ha dit d’ell que ha estat un actor “immens” i un ésser humà “especial“.
Intèrpret de televisió, cinema i teatre des que tenia 20 anys; recentment també ha treballat com a directora d’una agència de representació d’actors. Era l’any 2000 quan l’escollien com a protagonista de Jacinto Durante, representante d’Antonio Real. A alguns també els pot sonar el seu nom de Farmacia de guardia o Turno de oficio: diez años después; tot un seguit de projectes a la petita pantalla.
L’actor ha perdut la vida massa aviat, com han fet molts altres. El món de la interpretació torna a estar de dol com també va fer el mes passat quan Verónica Echegui va perdre la vida amb només 42 anys. Dues vides trencades de manera prematura que deixen un forat entre els actors i actrius del país.