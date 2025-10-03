El actor Javier Manrique ha muerto hoy a los 56 años, tal como ha confirmado la Academia de Cine. El intérprete, que encadenó muchos proyectos durante los años 90 y principios de los 2000, ha perdido la vida de manera repentina por causas que no han trascendido de momento.

Nacido en Lima, era conocido, sobre todo, por los papeles que tuvo en series de humor como Camera Café. Sin embargo, si realmente ganó popularidad fue por los títulos de Todo es mentira o A las once en casa. Álex de la Iglesia confió en él para películas tan importantes como Mi gran noche, El día de la bestia y Las brujas de Zugarramurdi.

Fallece el actor Javier Manrique, que participó en películas como Mi gran noche (en la imagen), Todo es mentira, El día de la bestia, Así en el cielo como en la tierra o Más que amor, frenesí. pic.twitter.com/cuwBI2XFFa — Academia de Cine (@Academiadecine) October 2, 2025

¿De qué ha trabajado el actor Javier Manrique?

Son muchos los compañeros de profesión que han querido despedirse de él públicamente en unas redes que se han llenado de mensajes de condolencias y sorpresa. La dramaturga Aitana Galán, por ejemplo, ha dicho de él que ha sido un actor «inmenso» y un ser humano «especial«.

Intérprete de televisión, cine y teatro desde que tenía 20 años; recientemente también ha trabajado como director de una agencia de representación de actores. Era el año 2000 cuando lo eligieron como protagonista de Jacinto Durante, representante de Antonio Real. A algunos también les puede sonar su nombre de Farmacia de guardia o Turno de oficio: diez años después; toda una serie de proyectos en la pequeña pantalla.

El actor de Camera Café ha muerto a los 56 años | Telecinco

El actor ha perdido la vida demasiado pronto, como han hecho muchos otros. El mundo de la interpretación vuelve a estar de luto como también lo hizo el mes pasado cuando Verónica Echegui perdió la vida con solo 42 años. Dos vidas rotas de manera prematura que dejan un vacío entre los actores y actrices del país.