Antonia San Juan ha recibido la mejor noticia posible antes de cerrar su año más difícil. La actriz, muy conocida por su papel en la serie española La que se avecina, anunció el pasado mes de septiembre que después de un año sufriendo problemas de garganta, sus médicos le habían diagnosticado un cáncer. Tras realizarse las pruebas necesarias, Antonia San Juan se sometió al tratamiento que le recomendaron los especialistas y ahora, pocos meses después del inicio de esta lucha, ha anunciado que ha superado la enfermedad.

Antonia San Juan revela que ha superado el cáncer que padecía en un vídeo comunicado muy emotivo

Durante todas estas semanas Antonia San Juan ha compartido su viaje luchando contra el cáncer, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia por poner siempre buena cara a pesar de ser difícil. Su perfil de Instagram se ha llenado de blogs diarios en los que ha compartido su rutina, la cara más amarga de la enfermedad y una buena actitud positiva que seguramente le han ayudado a superar este trance personal, aunque aún queda trabajo por hacer. La actriz ha anunciado la buena nueva a través de uno de sus vídeos habituales en Instagram, esta vez, con la mejor noticia que podría haber recibido antes de cerrar el 2025.

«Esta noticia podría esperar hasta mañana, estoy emocionada, estoy contenta de cómo he llevado todo el proceso, toda la ayuda y el apoyo que me habéis dado…», comenzó diciendo la actriz con la voz temblorosa y emocionada. Tras los meses de quimioterapia, hoy se ha sometido a la última sesión y los resultados que han encontrado en las últimas pruebas no podían ser mejores. «Hoy he hecho la última quimio. Estoy muy contenta porque me han dicho que el tumor ya ha remitido, que no tengo metástasis y que estoy curada», explicó visiblemente emocionada. A pesar de la alegría que esto supone para ella y todas las personas que la quieren, el tratamiento aún no ha terminado. «Supongo que ahora viene todo el resaca que se pasará después de tanta medicación». Durante el vídeo se la ha visto varias veces con lágrimas en los ojos, recordando una frase que le comentaron una vez. «Estoy tan contenta, pero también llega la incertidumbre de cómo será ahora toda la recuperación, la nueva vida».

Antonia San Juan, visiblemente emocionada, comparte la noticia con los seguidores

Antonia San Juan se siente muy contenta por todo el amor y el apoyo que ha recibido los últimos meses, también de los especialistas y los médicos que la han tratado durante la lucha contra la enfermedad. «Estoy llorando de felicidad», admitió con las lágrimas cayendo por la mejilla. Las últimas semanas la hemos ido viendo introduciendo nuevos retos en la rutina, como volver al trabajo y los escenarios de teatro. «Quiero agradecer a todos los que me han acompañado, los que han sabido respetar el momento en el que no he querido compartir tristezas y hacerlas yo en mi casa, a los médicos, a todas las enfermeras, auxiliares…«.

Antonia San Juan, muy emocionada, anuncia que ha superado el cáncer | Instagram

«No es cuestión de merecer y no merecer, porque ¿quién no merece curarse? Lo importante es estar aquí, confiar en la ciencia. He cerrado los ojos y me he lanzado a sus brazos. Gracias, estoy muy contenta. Brindaré con agua con gas por todos vosotros», finalizó. En definitiva, es una de las noticias más bonitas que podría recibir la actriz, todo un ejemplo de predisposición y resiliencia ante la adversidad.