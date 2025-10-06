Antonia San Juan se hizo muy conocida por uno de los papeles más divertidos e histriónicos de la serie La que se avecina. Aquí interpretaba el papel de Estela Reynolds, una mujer muy curiosa y alocada. La actriz, sin embargo, ha demostrado una gran capacidad de lucha y resiliencia desde que a principios de septiembre anunciara a través de las redes sociales que había recibido un diagnóstico de cáncer de garganta. «Me enviaron al otorrino y luego me hicieron pruebas, un TAC… y hoy me han hecho una biopsia y me han dado el medio diagnóstico, que tengo cáncer», explicó en un video muy natural y cercano. Este fin de semana ha compartido a través de su perfil de Instagram las primeras secuelas de su lucha contra el cáncer.

Antonia San Juan actualiza su estado de salud

La intérprete se ha sincerado en varias publicaciones en Instagram en las que se la ha podido ver con un pañuelo, sinónimo de que ha perdido el cabello por el tratamiento que está siguiendo para esta enfermedad. «Soy feliz, porque puedo mirar hacia adentro y no sentir vergüenza de lo que encuentro», ha escrito bajo esta fotografía.

Antonia San Juan comparte los cambios que ha sufrido por el tratamiento contra el cáncer | Instagram

En uno de los videos explica que ha comenzado a perder el cabello, una consecuencia física de los tratamientos que se utilizan para luchar contra el cáncer. «Cuando alguien tiene un mal día, debe permitírselo, pero también renegar no ayuda porque este proceso se debe vivir hasta la curación. Con la enfermedad no se puede decir que no, es mejor no estar hartos, tranquilizarnos y reorganizarnos», expresa. Además, defiende que la ayuda psicológica también es muy necesaria para «saber comprender mejor la realidad».

La cara más fuerte de la artista

Antonia San Juan está aprovechando las redes sociales para compartir su camino contra la enfermedad, creando espacios de comunidad en los que explica su nueva rutina, como la meditación por la mañana. «El cuerpo es una aventura, estás bien, luego te entran náuseas, sudor frío…», comenta. Sus publicaciones se han llenado de mensajes de apoyo. En su última aparición pública en el Late Xou de Marc Giró, San Juan se sinceró sobre este proceso. «No he fumado nunca, no he bebido nunca, no me he drogado nunca y aquí estoy. Mira, con sesenta y cinco años que tengo, tan cuidada y bonita que estoy. Nunca he abusado de nada y un día te dicen: estás enferma. Entonces dices ‘hay que fastidiarse'», explicó. Sea como sea, su actitud ante la adversidad es todo un ejemplo.