Antonia San Juan va fer-se molt coneguda per un dels papers més divertits i histriònics de la sèrie La que se avecina. Aquí interpretava el paper d’Estela Reynolds, una dona molt curiosa i esbojarrada. L’actriu, però, ha demostrat una gran capacitat de lluita i resiliència des que a principis de setembre anunciés a través de les xarxes socials que havia rebut un diagnòstic de càncer de gola. “Em van enviar a l’otorrino i després em van fer proves, un TAC… i avui m’han fet una biòpsia i m’han donat el mig diagnòstic, que tinc càncer”, va explicar en un vídeo molt natural i proper. Aquest cap de setmana ha compartit a través del seu perfil d’Instagram les primeres seqüeles de la seva lluita contra el càncer.
Antonia San Juan actualitza el seu estat de salut
La intèrpret s’ha sincerat en diverses publicacions a Instagram en què se l’ha pogut veure amb un mocador, sinònim que ha perdut els cabells pel tractament que està seguint per aquesta malaltia. “Soc feliç, perquè puc mirar cap endins i no sentir vergonya del que trobo”, ha escrit sota aquesta fotografia.
En un dels vídeos explica que ha començat a perdre els cabells, una conseqüència física dels tractaments que es van servir per lluitar contra el càncer. “Quan algú té un dia dolent, s’ha de permetre, però també renegar no ajuda perquè aquest procés s’ha de viure fins a la cura. Amb la malaltia no es pot dir que no, és millor no estar farts, tranquil·litzar-nos i reorganitzar-nos”, expressa. A més a més, defensa que l’ajuda psicològica també és molt necessària per “saber comprendre millor la realitat”.
La cara més forta de l’artista
Antonia San Juan està aprofitant les xarxes socials per compartir el seu camí contra la malaltia, creant espais de comunitat en què explica la seva nova rutina, com la meditació al matí. “El cos és una aventures, estàs bé, després t’entren nàusees, suor freda…”, comenta. Les seves publicacions s’han omplert de missatges de suport. En la seva última aparició pública al Late Xou de Marc Giró, San Juan va sincerar-se sobre aquest procés. “No he fumat mai, no he begut mai, no m’he ficat mai i aquí estic. Mira amb seixanta-cinc anys que tinc, tan cuidada i bufona que estic. No m’he excedit mai de res i un dia t’agafen i et diuen: estàs malalta. Llavors tu dius ‘cal fotre’s'”, va explicar. Sigui com sigui, la seva actitud davant l’adversitat és tot un exemple.