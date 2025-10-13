Les reflexions més dures d’Antonia San Juan en plena lluita contra el càncer

Antonia San Juan està decidida a compartir totes les coses bones i dolentes de la seva lluita contra el càncer. L’actriu, famosa entre altres projectes per la feina a La que se avecina, va acudir al metge perquè tenia mal de gola des de feia gairebé un any. Creia que tindria a veure amb la faringitis crònica que pateix, però les proves van confirmar la pitjor de les notícies perquè en realitat era un tumor el culpable: “Faré tot el possible per curar-me”, deia quan ho treia a la llum.
Ara, ha decidit que compartirà una mena de videoblog a través del seu Instagram per explicar com està vivint aquesta aventura: “En aquest camí, algun aprenentatge has de fer. Hom no s’emmalalteix i continua fent les coses que feia, però entrar en les noves rutines també té encant“.
Antonia San Juan confessa que ha canviat molt des que l’han diagnosticat de càncer
En el seu cas, considera que ara és un bon moment per “reflexionar” i “pensar” quines coses ha de deixar anar: “Els amics i la família juguen un paper en aquesta lluita, però ha de ser un paper amable i no pesat. Hi ha converses amb ells… No pot ser que t’estiguin preguntant tota l’estona com et trobes. Si és així, acaben aclaparant el malalt“. “La vida acaba empobrint-se si tota l’estona parles del mateix i no pots portar-lo cap aquí perquè això el deixa sense possibilitats”, considera.
Ara mateix, Antonia San Juan confessa que s’està “adaptant” a la nova circumstància i a deixar enrere certes coses: “Ara vull que apareguin coses noves a la meva vida. He desidealitzat moltes coses i, des que vaig emmalaltir, trepitjo molt més la realitat“. De tot això i les morts que ha pogut veure al seu voltant, entén que aquest és “el procés de la vida”: “Hem de ser conscients que un dia som aquí i l’endemà no“. I pot semblar dur, però així és. De fet, té clar i confessa que assumir tot això és “molt dolorós“.
En un altre dels vídeos que publica, la veiem més arreglada i maquillada perquè, davant de l’adversitat, el més important és posar bona cara i enfrontar les males notícies amb un somriure. Una Antonia San Juan que confia que el tractament contra el càncer funcioni i pugui recuperar-se del tot del pitjor moment en la seva salut.