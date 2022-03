Antonia San Juan revela que Verónica Forqué va salvar-la de la mort

Antonia San Juan va interpretar un dels personatges més esbojarrats de La que se avecina, la sèrie d’humor de Telecinco que continuava l’estil de la icònica Aquí no hay quien viva. Estela Reynolds va aconseguir un bon grapat de fans gràcies al seu caràcter excèntric, el que ara l’actriu recorda en una entrevista amb la seva companya Vanesa Romero. Han parlat en una xerrada al programa Corazón de TVE, en el qual ha fet dues confessions molt impactants i desconegudes fins ara.

Sobre la seva arribada a Madrid, Antonia San Juan reconeix que no va ser molt agradable: “En aquella època no era fàcil trobar feina. Havia de robar per poder menjar, el propietari del pis et demanava que paguessis… Ara bé, sempre ha pogut més el meu desig que les meves circumstàncies”. Va haver d’aprendre a viure sola en una ciutat en la que va trobar un suport inesperat, el de Verónica Forqué. Per primera vegada, treu a la llum que la desapareguda actriu va salvar-la de la mort: “Verónica vivia en el pis de dalt, érem veïnes. Em vaig operar d’apendicitis i ella venia cada dia a preguntar-me com estava. Jo tenia molt de dolor i ella va ser qui va insistir en què anés al metge. Li vaig fer cas i en arribar van haver d’ingressar-me a l’UCI perquè els problemes de l’operació havien derivat en una infecció perillosa als òrgans. Se m’havia obert l’intestí i vaig debatre’m entre la vida i la mort durant un mes. Els meus pares van venir directament a acomiadar-se de mi, a dir-me adéu perquè els van dir que m’estava morint”.

L’actriu ha volgut canviar de tema i també ha parlat de l’amor. Reconeix que ha viscut molt intensament de la mà de diverses parelles, però que la separació va suposar un abans i un després: “Vaig començar a investigar, però no he trobat un company de viatge… Així que estic soltera, però no vull relacions esporàdiques perquè no em ve de gust”.

La vida d’Antonia San Juan no ha estat fàcil, tal com reconeix ella mateixa: “Jo he patit i ho he passat malament, però això no m’ha convertit en una persona escèptica. Sé què és l’amor i sé què és sentir-me desitjada. Ara sóc feliç i tinc molts amics al meu voltant”. Ara engega un nou projecte al teatre amb Nuria Roca, un espectacle que espera que triomfi.