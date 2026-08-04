Nit de besamans, fotos oficials i genuflexions al Palau de Marivent, a Mallorca. Aquest dimarts a les nou del vespre, la família reial espanyola posa en escena la seva tradicional recepció d’estiu a la societat balear, però la trobada tindrà una absència sorollosa. L’escriptor mallorquí Carles Rebassa, recentment guardonat amb el Premi Sant Jordi 2026 per Prometeu de mil maneres, ha rebutjat la invitació de la Casa del Rei i ha enviat una sonora plantofada a Felip VI en forma de poema satíric que ha compartit a les xarxes socials.
L’autor mallorquí ha volgut respondre a la convocatòria enviada pel cap de la Casa del Rei amb la seva millor arma, la paraula. Rebassa ha anat més enllà d’un simple “no” i, com ja va fer en la Nit de les Lletres Catalanes, ha buidat el pap en vuit versos. El poeta i escriptor ha publicat un poema on deixa clar que no pensa posar els peus al palau i on qüestiona directament la figura del monarca espanyol i la mateixa presència de la família reial a Mallorca.
“Què es pensa aquest rei? Què vol? / Que vagi al seu refrigeri / a besar el cul de l’imperi / com si jo fos espanyol?” Així arranca la composició de l’escriptor, que tanca el text amb quatre versos encara més contundents sobre el paper de la monarquia espanyola i la propietat de la mateixa residència d’estiu: “Rei de l’odi, rei puput, / lladre hereu de Marivent, / que no és seu, que és de la gent, / que m’esperi d’assegut”.
Què es pensa aquest rei? Què vol?— Carles Rebassa (@carlesrebassa) August 3, 2026
Que vagi al seu refrigeri
a besar el cul de l’imperi
com si jo fos espanyol?
Rei de l’odi, rei puput,
lladre hereu de Marivent,
que no és seu, que és de la gent,
que m’esperi d’assegut. pic.twitter.com/W3UJ7u2nbI
Marivent, al centre de la crítica
La resposta de Rebassa no només carrega contra la figura del monarca espanyol, sinó que també assenyala directament l’ús del Palau de Marivent per part dels Borbons. Un palau que és de propietat pública, i que les Illes Balears cedeix a la família reial espanyola com a residència d’estiu. La recepció de Marivent, que anteriorment es feia al Palau de l’Almudaina, aplega anualment prop de sis-centes persones entre autoritats polítiques, empresarials i culturals. Enguany, la trobada tornarà a comptar amb la presència de Felip VI, Letícia, la princesa Elionor, la infanta Sofia i la reina Sofia. Qui no hi serà és Carles Rebassa, que ha deixat clar que la monarquia espanyola el pot “esperar d’assegut”.