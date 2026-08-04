Noche de besamanos, fotos oficiales y genuflexiones en el Palacio de Marivent, en Mallorca. Este martes a las nueve de la noche, la familia real española escenifica su tradicional recepción de verano a la sociedad balear, pero el encuentro tendrá una ausencia notable. El escritor mallorquín Carles Rebassa, recientemente galardonado con el Premio Sant Jordi 2026 por Prometeu de mil maneres, ha rechazado la invitación de la Casa del Rey y ha enviado un sonoro plantón a Felipe VI en forma de poema satírico que ha compartido en las redes sociales.

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El autor mallorquín ha querido responder a la convocatoria enviada por el jefe de la Casa del Rey con su mejor arma, la palabra. Rebassa ha ido más allá de un simple «no» y, como ya hizo en la Noche de las Letras Catalanas, ha expresado su opinión en ocho versos. El poeta y escritor ha publicado un poema donde deja claro que no piensa poner pie en el palacio y donde cuestiona directamente la figura del monarca español y la misma presencia de la familia real en Mallorca.

“¿Qué se cree este rey? ¿Qué quiere? / ¿Que vaya a su refrigerio / a besar el trasero del imperio / como si yo fuera español?” Así arranca la composición del escritor, que cierra el texto con cuatro versos aún más contundentes sobre el papel de la monarquía española y la propiedad de la misma residencia de verano: «Rey del odio, rey buitre, / ladrón heredero de Marivent, / que no es suyo, que es del pueblo, / que me espere sentado».

Què es pensa aquest rei? Què vol?

Que vagi al seu refrigeri

a besar el cul de l’imperi

com si jo fos espanyol?

Rei de l’odi, rei puput,

lladre hereu de Marivent,

que no és seu, que és de la gent,

que m’esperi d’assegut. pic.twitter.com/W3UJ7u2nbI — Carles Rebassa (@carlesrebassa) August 3, 2026

Marivent, en el centro de la crítica

La respuesta de Rebassa no solo carga contra la figura del monarca español, sino que también señala directamente el uso del Palacio de Marivent por parte de los Borbones. Un palacio que es de propiedad pública, y que las Islas Baleares ceden a la familia real española como residencia de verano. La recepción de Marivent, que anteriormente se celebraba en el Palacio de la Almudaina, reúne anualmente cerca de seiscientas personas entre autoridades políticas, empresariales y culturales. Este año, el encuentro volverá a contar con la presencia de Felipe VI, Leticia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina Sofía. Quien no estará es Carles Rebassa, que ha dejado claro que la monarquía española lo puede «esperar sentado».