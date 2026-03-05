Dulceida ha estat una de les primeres convidades de la segona temporada de l’Eclipsi, el programa d’entrevistes de Roger Escapa a 3Cat. La influencer ha xerrat, en català, sobre la seva vida íntima i també la professional. El primer peatge que han de passar tots els famosos en aquest programa? Confessar quina ha estat la millor nit de la seva vida. Ella ho ha tingut clar, la nit del seu casament amb Alba Paul fa gairebé 10 anys. Ha fet gràcia que, només seure a plató, li hagi demanat al presentador que li canviés la cadira perquè no suporta que aparegui el seu perfil dolent: “No soc gens simètrica, tinc el nas més llarg en una part. Sempre demano el meu costat bo“. A canvi, això sí, ha delectat els teleespectadors amb uns quants titulars que no havia fet mai. Per exemple? Que la seva nit de noces no va ser d’aquelles amb focs artificials: “Està sobrevalorada la primera nit de casats i això que la vam passar a la suite de l’hotel Vela“.
Ella ja era prou coneguda quan va reconèixer públicament que era homosexual: “Jo estava molt espantada perquè, fins llavors, havia estat amb nois i públicament mai no havia dit que la meva parella era una noia. Em feia por que hi hagués marques que deixessin de treballar amb mi o gent que em critiqués, però va ser tot al contrari”. Hi ha molt pocs referents de dues noies que s’estimessin i ho diguessin públicament, així que va ser “molt maco“.
Després d’una separació temporal, l’Alba i ella van decidir donar-se una segona oportunitat i poc després van fer el pas d’anar a una clínica de fertilitat per tenir una filla juntes. Totes dues són catalanes i parlen català a la filla encara que viuen a Madrid: “L’Aria diu moltes coses, ara que comença a repetir tot el que sent, i barreja els dos idiomes perquè la família li parla català, però els amics li parlen en castellà. Ara ens preguntem què ha passat perquè sempre deia que volia “més” menjar i ara, de sobte, ha passat a demanar-nos “más” en castellà“.
Dulceida explica per què ha fitxat per 3Cat
La influencer ha estat un dels grans fitxatges d’aquesta temporada per a 3Cat, que l’ha contractat per posar-la al capdavant d’un format nou que s’anomena La gran cita. Si ha dit que sí a aquesta proposta ha estat “perquè és TV3“, en considerar que el projecte és “increïble i espectacular” i perquè ella ha estat la típica catalana que ha vist TV3 “tota la vida”: “A casa meva només es veu TV3, així que és casa i fa molta il·lusió“. La polèmica i les crítiques? Està “superacostumada“, desgraciadament, i reconeix que sabia que criticarien que la cadena l’hagin fitxat. Una cosa que no se sabia? Que va fer un càsting amb 12 anys per actuar a Laberint d’ombres.
Diu que li agradaria fer més contingut en català a les xarxes: “Sempre ho dic i no ho faig mai, així que molt malament, però el català em sembla l’idioma més preciós del planeta. És cert que el meu contingut és en castellà, però és que em segueix molta gent de fora”. Quan publica alguna cosa en català sempre rep comentaris negatius: “Quan dic que parlo català a la meva filla, per exemple, em posa de molt mala llet que vingui gent a criticar. No entenc un odi a un idioma, si és cultura i és maco… No hi contesto, normalment, però em fa enfadar molt quan em critiquen per parlar la meva llengua“.
Dulceida i Alba Paul han decidit no mostrar la cara de la filla a les xarxes per protegir la seva identitat, encara que reconeix haver tingut sentiments contradictoris amb aquest tema: “Quan estava embarassada pensava que seria la meva filla, l’amor de la teva vida… jo ensenyo les coses que em fan feliç, per què no a ella? Però va ser tenir-la en braços i vaig adonar-me que no, que clarament no l’ensenyaria per protegir la seva intimitat”.
Exposar-se tant públicament li ha comportat moments complicats, com aquell en què una noia va obsessionar-se amb ella i va començar a perseguir-la: “Era una noia francesa i sempre venia a la porta de l’hotel on era, quan feia veure que ens havíem trobat per casualitat. Però va arribar a venir a veure el pis de sobre meu quan el van posar de lloguer. Fins que un dia a l’AVE vaig enfrontar-me a ella, quan vaig dir-li què volia de mi i va acabar la cosa perquè justament va arribar la Covid“. I, després, va haver-hi una altra noia que m’amenaçava amb cremar-me viva si em veia amb la bandera de l’Orgull LGTBI+ i creava grups de WhatsApp per demanar la gent que em pegués si em veia per Madrid”.
En aquesta entrevista, Dulceida ha reiterat que volen tornar a ser mares. Ara bé, també ha aprofitat per lamentar que la premsa li estigui insistint molt per saber quan faran el pas: “Ja sé que serà la primera pregunta que em faran a tots els photocalls“. Quan han jugat al Jenga, però, els interrogants han estat més originals. Per exemple, quan ha hagut de respondre quin ha estat un dels millors moments que li ha donat la feina. Curiosament, ha dit que va ser conèixer la Rihanna quan va bloquejar-se i va acabar fent-li una pregunta en un anglès macarrònic que la va deixar en evidència.