Dulceida ha sido una de las primeras invitadas de la segunda temporada de Eclipsi, el programa de entrevistas de Roger Escapa en 3Cat. La influencer ha hablado, en catalán, sobre su vida íntima y también la profesional. ¿El primer peaje que deben pasar todos los famosos en este programa? Confesar cuál ha sido la mejor noche de su vida. Ella lo tuvo claro, la noche de su boda con Alba Paul hace casi 10 años. Ha sido gracioso que, al sentarse en el plató, le pidiera al presentador que le cambiara la silla porque no soporta que aparezca su perfil malo: «No soy nada simétrica, tengo la nariz más larga en un lado. Siempre pido mi lado bueno«. A cambio, eso sí, ha deleitado a los telespectadores con algunos titulares que nunca había dado. ¿Por ejemplo? Que su noche de bodas no fue de aquellas con fuegos artificiales: «Está sobrevalorada la primera noche de casados y eso que la pasamos en la suite del hotel Vela«.

Ella ya era bastante conocida cuando reconoció públicamente que era homosexual: «Yo estaba muy asustada porque, hasta entonces, había estado con chicos y públicamente nunca había dicho que mi pareja era una chica. Me daba miedo que hubiera marcas que dejaran de trabajar conmigo o gente que me criticara, pero fue todo lo contrario». Hay muy pocos referentes de dos chicas que se amaran y lo dijeran públicamente, así que fue «muy bonito«.

¿Qué titulares ha sacado a la luz Dulceida? | 3Cat

Tras una separación temporal, Alba y ella decidieron darse una segunda oportunidad y poco después dieron el paso de ir a una clínica de fertilidad para tener una hija juntas. Ambas son catalanas y hablan catalán a la hija aunque viven en Madrid: «Aria dice muchas cosas, ahora que empieza a repetir todo lo que oye, y mezcla los dos idiomas porque la familia le habla en catalán, pero los amigos le hablan en castellano. Ahora nos preguntamos qué ha pasado porque siempre decía que quería «més» comida y ahora, de repente, ha pasado a pedirnos «más» en castellano«.

Dulceida explica por qué fichó por 3Cat

La influencer ha sido uno de los grandes fichajes de esta temporada para 3Cat, que la ha contratado para ponerla al frente de un formato nuevo que se llama La gran cita. Si ha dicho que sí a esta propuesta ha sido «porque es TV3«, al considerar que el proyecto es «increíble y espectacular» y porque ella ha sido la típica catalana que ha visto TV3 «toda la vida»: «En mi casa solo se ve TV3, así que es casa y hace mucha ilusión«. ¿La polémica y las críticas? Está «superacostumbrada«, desgraciadamente, y reconoce que sabía que criticarían que la cadena la haya fichado. ¿Algo que no se sabía? Que hizo un casting con 12 años para actuar en Laberint d’ombres.

Dice que le gustaría hacer más contenido en catalán en las redes: «Siempre lo digo y nunca lo hago, así que muy mal, pero el catalán me parece el idioma más precioso del planeta. Es cierto que mi contenido es en castellano, pero es que me sigue mucha gente de fuera». Cuando publica algo en catalán siempre recibe comentarios negativos: «Cuando digo que hablo en catalán a mi hija, por ejemplo, me pone de muy mal humor que venga gente a criticar. No entiendo un odio a un idioma, si es cultura y es bonito… No contesto, normalmente, pero me enfada mucho cuando me critican por hablar mi lengua«.

Roger Escapa entrevista a Dulceida en el programa de entrevistas de 3Cat

Dulceida y Alba Paul han decidido no mostrar la cara de la hija en las redes para proteger su identidad, aunque reconoce haber tenido sentimientos contradictorios con este tema: «Cuando estaba embarazada pensaba que sería mi hija, el amor de tu vida… yo enseño las cosas que me hacen feliz, ¿por qué no a ella? Pero fue tenerla en brazos y me di cuenta de que no, que claramente no la mostraría para proteger su intimidad».

Exponerse tanto públicamente le ha traído momentos complicados, como aquel en que una chica se obsesionó con ella y comenzó a perseguirla: «Era una chica francesa y siempre venía a la puerta del hotel donde estaba, cuando hacía ver que nos habíamos encontrado por casualidad. Pero llegó a venir a ver el piso de arriba del mío cuando lo pusieron en alquiler. Hasta que un día en el AVE me enfrenté a ella, cuando le dije qué quería de mí y terminó la cosa porque justamente llegó la Covid«. Y, después, hubo otra chica que me amenazaba con quemarme viva si me veía con la bandera del Orgullo LGTBI+ y creaba grupos de WhatsApp para pedir a la gente que me golpeara si me veía por Madrid».

En esta entrevista, Dulceida ha reiterado que quieren volver a ser madres. Ahora bien, también ha aprovechado para lamentar que la prensa le esté insistiendo mucho para saber cuándo darán el paso: «Ya sé que será la primera pregunta que me harán en todos los photocalls«. Cuando han jugado al Jenga, sin embargo, las preguntas han sido más originales. Por ejemplo, cuando ha tenido que responder cuál ha sido uno de los mejores momentos que le ha dado el trabajo. Curiosamente, ha dicho que fue conocer a Rihanna cuando se bloqueó y terminó haciéndole una pregunta en un inglés macarrónico que la dejó en evidencia.