Antonio Resines, lesionat a ‘El Hormiguero’: “M’has fet sang”

Antonio Resines ha tornat a El Hormiguero de Pablo Motos aquest dimecres, una entrevista que feia servir per promocionar la seva nova sèrie de Movistar+. Més de 14,7% dels teleespectadors van seguir totes les anècdotes que va treure a la llum, el que suposa gairebé dos milions i mig de persones que volien saber com es troba l’exitós actor de Los Serrano després d’estar ingressat a l’UCI amb greus problemes respiratoris derivats del contagi de coronavirus. La recuperació ha estat llarga, ja que tants dies a la llitera li han generat problemes de mobilitat. En el seu cas, tot empitjora perquè li ha quedat Covid persistent i encara en té seqüeles.

El moment més comentat de l’entrevista, però, arribava durant un dels jocs proposats per les formigues del programa: Trancas i Barrancas. Li donaven un botó que havia de trencar amb una maça, el que li agradava tant que acabava fent-ho massa fort i un dels trossos de plàstic del botó acabava impactant a la seva cara amb tan mala sort que li feia una ferida i acabava sagnant en directe: “M’has fet sang! Aquest és un programa brutal”, deia abans que Pablo Motos comencés a netejar-li amb un paper. Poc després, tornava a impactar un tros en la seva cara i l’actor demanava que s’aturés el joc: “Allunya el botó de mi perquè això em matarà”, deia tot rient-se’n.

Trancas y Barrancas aprovechan la visita de Antonio Resines para sentenciar temas actuales #ResinesEH pic.twitter.com/Doy9DDjLAH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 4, 2022

Antonio Resines ha deixat clar que es troba molt millor, encara que no se sent 100% recuperat. El que sí que ha volgut fer ha estat aplaudir en directe la sanitat pública espanyola, la que considera que hauria d’estar millor pagada: “Jo vaig tenir moltes al·lucinacions durant el meu ingrés. Tenia deliris amb Hitler, Mussolini i Franco fins al punt d’anomenar els infermers Adolfo, Benito i Paco. A l’UCI, de fet, vaig arribar a demanar als metges que m’engeguessin un tret perquè no podia més“.

Antonio Resines nos cuenta cómo fueron los días antes de ponerse enfermo #ResinesEH pic.twitter.com/ACiOBfIjQm — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 4, 2022

Pablo Motos reflexiona sobre les mentides

Pablo Motos s’ha mostrat molt còmplice amb Antonio Resines durant tota l’entrevista, amb qui ha xerrat diverses vegades des que es posés malalt. De fet, ell va aconseguir en exclusiva la seva primera entrevista quan va rebre l’alta a l’hospital després de 48 dies ingressat. El presentador valencià ha volgut aprofitar l’expectació mediàtica que li generava tenir a plató l’actor després d’aquesta experiència. Per a què? Per fer reflexionar tots aquests teleespectadors sobre la mentida amb un al·legat que ha generat molts comentaris a la xarxa.

Deia això: “Aquesta nit parlarem de la mentida. Vaig llegir que la pitjor mentida és aquella de “jo no menteixo mai”, ja que tots mentim en algun moment del dia encara que sigui per educació, pietat o com a defensa. La mentida és una arma, però també és un escut. Sense la mentida estaríem venuts. Des de petits ens van educar amb mentides, com quan queia una dent o quan arribava el Nadal. La mentida sempre ha format part del nostre dia a dia. Vivim envoltats de mentides i ho hem acceptat. Per exemple, ningú no parla igual de nosaltres quan estem davant i quan no ens tenen davant. Tots acceptem aquest engany i mentim tots. Fins ahir mateix, la mentida era vergonyosa. Però ara la mentida ha creat la postveritat, el que ha aconseguit posar al mateix nivell la mentida i la realitat”.

Pablo Motos nos hace reflexionar sobre la mentira #ResinesEH pic.twitter.com/xNGJ1N8F88 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 4, 2022

El presentador considera que això és gravíssim perquè “està causant una societat amb gent confusa en la que la veritat ja no té valor”. A més a més, afegeix: “Es comparteixen sis vegades més les notícies falses que les reals perquè les fake news ens diuen allò que volem escoltar, que es resumeix en què ens agrada que a algú que no som nosaltres li ha passat alguna cosa dolenta o morbosa. En el més profund de nosaltres, això ens serveix d’alleugeriment perquè pensem que si a ell li ha passat alguna cosa dolenta, penses que a tu no et va malament. L’efecte secundari és que aquestes notícies reforcen el nostre odi i ens fan pitjors persones sense adonar-nos perquè allò que repeteixes cada dia, es fa fort en tu. No és gratis. Amb la mentida, avui dia, aconsegueixes més i arribes més lluny que amb la veritat. Això és trist, però és veritat”.