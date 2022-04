Antonio Resines: “A l’UCI vaig passar por perquè creia que em volien matar”

Antonio Resines ha concedit una entrevista telefònica a El matí de Catalunya Ràdio, la primera a la ràdio catalana després d’estar un mes ingressat a l’UCI pels greus problemes de salut que va provocar-li el coronavirus. Actualment es troba en ple procés de rehabilitació, ja que tants dies a l’hospital li han provocat atròfia als músculs i li està costant tornant a caminar bé. Això no ha impedit que hagi tornat a la feina amb una sèrie nova que està promocionant per diferents platós, anomenada Sentimos las molestias, la que s’estrena divendres a Movistar+.

“Demà tinc revisió perquè fa dos mesos que em van donar l’alta. Crec que ja estic bé i no noto res estrany, així que em donaran l’alta definitiva demà o la setmana vinent. La crossa la duc més que per si de cas. Estic una mica adolorit en general, però la meva recuperació bàsicament és caminar i caminar i caminar. Tinc una mica d’agulletes, però ja està. Fins després de l’estiu no començaré a treballar regularment, encara que tinc un parell de projectes puntuals. Em falta una mica encara per poder fer un rodatge, que és dur perquè has d’estar en forma… i encara em falta una mica més de força per aguantar-ho bé”, assegura.

L’ingrés no ha estat fàcil per ell i tampoc per a la seva família: “En aquests mesos he passat por, sobretot per culpa de la medicació que em donaven… la que em provocava al·lucinacions en les que em veia travessant moments molt dolorosos. Jo tenia una petit avantatge respecte a Jordi Sánchez, l’actor que va passar el mateix, i és que jo tenia la dona i el meu fill al meu costat i això és bo pels moments en els que tornava a la realitat. Sempre veus que estàs en perill de mort, perquè realment ho estàs i això es trasllada a les demències que jo pensava que eren reals. M’he passat molt de temps demanant perdó als metges perquè em despertava maleïnt tothom perquè pensava que em volien matar. El coronavirus no fa gens de gràcia i l’UCI igual, perquè allà ho passes realment malament”.

Antonio Resines reconeix que la medicació va provocar-li al·lucinacions | Antena 3

Antonio Resines havia tingut diverses malalties abans, però mai no havia estat a l’UCI tant de temps: “He tingut càncer, vaig tenir una angina de pit i tinc un stent al pit. Havia estat a l’UCI però mai no havia estat tan malalt i menys tant de temps perquè aquí estava intubat durant molt de temps. No li aconsello a ningú, aquells que pensen ximpleries encara, que es vacunin i així no contagies ningú. És bo que seguim els protocols i a veure què passa ara això de les mascaretes. En el transport públic, hospitals i residències hauràs de continuar amb mascareta… així que realment no canviarà gaire res. Espero que estigui tot més o menys controlat i que no hi hagi una onada de contagis ara enmig de Setmana Santa, esperem per veure què passa”.

“Sentimos las molestias és una comèdia dramàtica, la història de dos amics músics. Jo interpreto un director d’orquestra amb molt mal humor i enfadat sempre, mentre que l’altre és roquer optimista que va tenir un gran èxit. Dos persones que formen l’estranya parella, expliquen tot el que els hi passa. Són sis capítols, però es poden veure seguits com si fos una pel·lícula. Estic content perquè crec que la història té pes i ha quedat molt bé. És una mica reivindicació de la gent gran i d’actors de tota la vida, que una mica sabem sobre el tema”, explica per intentar enganxar els teleespectadors al seu darrer projecte.