Antonio Resines revela com es troba i reflexiona: “He vist la mort a prop”

Antonio Resines ha estat un dels famosos que pitjor ho ha passat per culpa del coronavirus. L’actor de Los Serrano va haver d’estar ingressat durant un mes a l’UCI per culpa dels problemes respiratoris que li va provocar la malaltia. Ara es troba molt recuperat, però encara ha de caminar amb crosses perquè tants dies a l’hospital van afectar molt la seva musculatura. Això no ha impedit que acudís a la presentació de la seva nova sèrie de Movistar+, anomenada Sentimos las molestias.

L’intèrpret ha posat al photocall i ha concedit una entrevista a la revista Semana en la que ha reflexionat sobre com va viure la gravetat del seu estat: “He vist la mort a prop… Tampoc no he experimentat cap gran canvi, per això. Quan vaig sortir d’allà pensava que ho viuria tot d’una manera diferent. Ara bé, en realitat faig exactament el mateix que feia abans. No ha canviat la meva manera de veure la vida. Anava a dir-te que dic més bajanades, però ja les deia abans. Quan vaig sortir de l’hospital tenia menys filtre, prenia unes medicines que et desinhibeixen. Normalment, si et fan una put…, doncs calles. Durant aquells dies, però, esclatava i demanava que em treguessin la mà dels collons i després de manava perdó”.

També ha volgut explicar com se sent: “Em trobo bé. Em falta una mica d’agilitat, però m’estic recuperant bé a poc a poc. Em falta que em facin unes altres anàlisis, però em trobo molt bé. L’exercici que he de fer per recuperar-me és caminar. No podia fer-ho i aquest era el meu objectiu, poder tornar a caminar. Ara ja ho faig bé, una mica trontollós… però no es nota gaire”.

Antonio Resines parla de la seva experiència com a malalt de Covid | Europa Press

No ho va passar gens bé i la seva dona ha reconegut que el seu estat va ser més greu del que van voler compartir amb la premsa. L’actor podria haver mort, però afortunadament la medicació va aconseguir fer efecte i ara es recupera a poc a poc mentre intenta recuperar la seva rutina habitual.