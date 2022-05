Cristina de Borbó vol recuperar la seva vida a poc a poc. El divorci amb Iñaki Urdangarin es troba en un punt mort, encara que ella estaria insistint per poder tancar el tema definitivament i que tot quedi enrere. Pilar Eyre centra la seva columna de Lecturas d’avui precisament en el seu ressorgir: “Gràcies a l’ajuda psicològica i la seva força de voluntat, Cristina ha sortit del pou en què es trobava aquests darrers anys. Està traient el cap a la vida i se la veu feliç i empoderada. S’ha apuntat al gimnàs que està a prop de casa, on hi va tres cops per setmana. Està plena de projectes, té il·lusió per la feina i per l’estima de la gent”, diu la periodista catalana.

En aquest mateix escrit, parla de la relació d’amistat de Cristina i el dissenyador Lorenzo Caprile. Actualment està d’actualitat perquè forma part del jurat de Maestros de la costura. La periodista assegura que la parella es veu amb freqüència: “No sabem què fan ni de què parlen perquè Lorenzo és molt discret. Només una vegada em va dir que era molt més senzilla al costat d’altres famoses. Es coneixen des que eren molt joves, ja que Cristina va estudiar amb una de les germanes del modista”. Cal recordar que fa uns anys, Lorenzo Caprile va mostrar-se molt emocionat en directe quan va ensenyar en directe un regal que li havia fet la infanta espanyola. Va dir que se l’estimava molt i que volia transmetre-li la seva estima i suport.

Cristina de Borbó, caçada de festa amb Antonio Resines

Avui mateix, s’ha tornat a parlar sobre les amistats de Cristina. La germana de Felip VI apareix a la portada de la revista Semana al costat de l’actor Antonio Resines. El protagonista de Los Serrano ha estat notícia recentment per haver estat ingressat a l’UCI més d’un mes, molt malalt per culpa del seu contagi de coronavirus. A poc a poc està recuperant la seva rutina, ja que es troba molt millor des que ha rebut l’alta. És per això que ha pogut acudir a una festa d’aniversari d’un dels seus amics en comú amb Cristina de Borbó, qui també acudia a la reunió.

Cristina recupera la vida social tot aprofitant la seva estada a Madrid. Feia molt de temps que no se la veia envoltada dels seus amics, un moment que han captat els fotògrafs de la revista. Cristina va sortir de casa de l’advocat amb qui tenen amistat acompanyada d’Antonio Resines i la seva dona. Cal recordar que l’actor va reconèixer que Cristina i la seva dona són amigues des de fa temps i que, de fet, s’envien missatges de Whatsapp de tant en tant: “Quan em van ingressar, vaig rebre les trucades de Cristina i Elena en les que s’interessaven sobre el meu estat”.

Cristina de Borbó, de festa amb Antonio Resines | Semana

Novetats en el divorci d’Iñaki Urdangarin i Cristina

Des que enxampessin Iñaki Urdangarin de la mà d’Ainhoa Armentia, una companya del bufet d’advocats en el que treballava, que tot va dirigir-se cap a una separació anunciada des de fa temps. Els exducs de Palma van emetre un comunicat sense precedents en el que reconeixien que la relació estava trencada, encara que no parlaven en cap moment de divorci. Més endavant, però, acabava sent inevitable i la parella visitava un advocat expert en separacions per començar a tramitar els papers que posin fi al seu matrimoni.

Com es troba aquest tràmit? La revista ¡Hola! publica les novetats de les que s’han assabentat: “Encara no s’han iniciat els tràmits i no hi haurà divorci fins després de l’estiu. De la mateixa manera i encara que inicialment es va valorar la possibilitat que la demanda podria presentar-se a Suïssa. No serà un divorci internacional, sinó que tot el procés legal passarà per Espanya”.