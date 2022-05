Cristina de Borbó a Figueres: la seva feina més desconeguda

Cristina de Borbó és un dels pocs membres de la família de Felip VI amb nòmina en una feina de debò. Sempre ha ocupat càrrecs de directiva, és clar, el que ha permès que passi més desapercebut el que fa realment quan treballa. Només se sap que ocupa un lloc destacat en una fundació benèfica, el que compagina amb el càrrec de directora de l’Àrea Internacional de la Fundació La Caixa. Oficialment, ella s’encarrega de fomentar programes de col·laboració amb les fundacions culturals i socials. També l’hem vist en més de 20 països africans, asiàtics i llatinoamericans en qualitat de coordinadora dels projectes de cooperació de l’entitat.

Les seves visites a Barcelona són cada vegada més freqüents, especialment des que un dels fills comencés a jugar a l’equip d’handbol del Barça. Aquesta setmana, però, diversos testimonis l’han vist a Figueres. I què hi feia allà? És Vanitatis qui ha aconseguit aquesta informació. Sorprenentment, va anar-hi el passat dia 10 per un tema de feina. La germana de Felip VI forma part del patronat de la Fundació Gala-Salvador Dalí, la que dimarts celebrava una reunió. Ella, en ser la patrona d’honor, decidia no fer el lleig i acudir-hi per fer acte de presència. En aquesta reunió ordinària, simplement havien d’aprovar la memòria d’activitats i econòmica del darrer exercici. Tots els caps que ha tingut destaquen que té una formació molt bona i que sempre està disposada a treballar. Què han de dir, es preguntaran alguns.

Cristina de Borbó, centrada en la feina per oblidar el divorci

Fonts properes a la infanta espanyola asseguren que visita Espanya cada dues setmanes, temps que aprofita per visitar el fill i per fer feina. De fet, sembla que mai no havia treballat tant com ara: “Des que esclatés l’escàndol del marit en publicar-se fotos amb una altra dona, Cristina de Borbó ha passat per diverses fases anímiques. Des de la ràbia fins a la tristesa més profunda, ara es troba en un moment en el que ha decidit concentrar-se a la feina”.

Iñaki Urdangarin i Cristina es troben en plena negociació pel divorci. Sembla que no volen grans batalles i esperen posar-se d’acord en tot abans que passi molt més temps. Fins ara només s’ha filtrat que haurien acordat que sigui ella qui mantingui la custòdia total dels nens petits, sempre amb la condició que Iñaki pugui visitar-los “sempre que vulgui”. L’exduc de Palma no haurà de passar cap pensió a Cristina, el que s’entén tenint en compte que la seva situació econòmica és molt pitjor.

Tots els detalls del divorci d’Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó | Europa Press

10 anys sense l’avi Urdangarin

Aquest dimarts va celebrar-se el desè aniversari de la mort de Juan María Urdangarin, el pare d’Iñaki. El patriarca era un exitós empresari amb una formació universitària molt inusual en aquella època. Va ser president de la Caja Vital després d’estar 25 anys en el sector privat, una feina que va forçar la família a traslladar-se a Barcelona quan Iñaki només tenia dos anys. Vanitatis revela avui una anècdota que demostra que l’home ja intuïa que el matrimoni del fill amb Cristina de Borbó tindria conseqüències negatives: “Quan va saber que la relació d’Iñaki i Cristina era seriosa, va demanar als amics del fill que no deixessin que el fill s’oblidés de qui era: “No permeteu que la seva nova condició l’ennuvoli la vista”.

L’home va patir un infart cerebral i un de coronari, el que va forçar-lo a anar amb cadira de rodes. Va estar malalt moltes setmanes, el que va coincidir amb el desenvolupament de la investigació sobre la participació del fill en el cas Nóos. La vida d’Iñaki Urdangarin ha canviat radicalment en aquests 10 anys, una dècada molt llarga i amb molts maldecaps.