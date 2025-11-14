Valeria Ros és una de les col·laboradores habituals de La Revuelta. Malgrat que abans de l’estrena de la segona temporada del programa a TVE havia sortit a la llum que havien prescindit de les seves seccions, l’humorista ha continuat compartint les seves històries i anècdotes divertides. Els espectadors de la cadena pública espanyola s’han acostumat a veure-la també en un altre context totalment diferent: les cuines de Masterchef Celebrity. Aquesta setmana, però, un cop la seva estada en el concurs s’ha acabat, ha compartit amb David Broncano què ha fet amb els diners que ha guanyat gràcies a la seva participació en el talent gastronòmic.
Valeria Ros es gasta els diners de ‘Masterchef’ en una experiencia amb la seva filla
En el programa de La Revuelta que es va emetre el passat dimecres 12 de novembre, Valeria Ros va fer una de les seves aparicions tot just després de tornar d’un viatge amb la seva filla. Resulta que els diners que ha aconseguit a Mastechef els ha invertit a fer un viatge -i també adults- volen passar uns dies. “Acabo d’arribar d’Euro Disney. He anat amb la meva filla, la seva millor amiga i els seus pares”, va explicar.
Com ha estat el viatge i quants diners s’ha gastat? Valeria Ros no ha tingut cap problema a l’hora de revelar quants diners ha invertit en el viatge amb la seva filla. “2.700 euros dues nits d’hotel perquè vam anar al que està a l’interior del parc, el de les princeses. 2.700 euros i sense esmorzar”, ha confessat. Ara bé, resulta que va decidir colar-se al bufet de l’hotel i van enxampar-la. Per sortir del pas se’n va anar a un local per comprar alguna cosa d’esmorzar i tornar amb la seva filla. També van comprar alguns objectes de marxandatge, com un globus d’heli en forma del personatge Stitch per 10 euros que van haver de deixar a l’aeroport i va provocar que la seva nena es posés a plorar.
“M’he gastat tots els diners de Masterchef. M’ho he fos tot, m’he quedat Frozen”, ha explicat la còmica fent referència al personatge de Disney, abans d’explicar que ja l’havien fet fora del programa i provocant un espòiler en directe.
Un espòiler a una persona del públic de ‘La Revuelta’
“M’han fet fora, m’ha guanyat Parada”, ha explicat sobre la prova d’eliminació contra José Manuel Parada. Una noia del públic va cridar que acaba de fer espòiler, perquè encara estava veient programes anteriors i no sabia que havien fet fora Valeria.
Valeria hace spoiler a una del público 🤦♂️ #LaRevuelta pic.twitter.com/tBPNyd8Xcu— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 12, 2025
La col·laboradora va disculpar-se per haver explicat aquesta informació i la noia va poder parlar amb Valeria per dir-li que li feia molta gràcia, malgrat que encara no sabia que havia acabat la seva estada al programa.
La seva intervenció, però, venia amb una intenció, portar la màgia d’un parc temàtic a La Revuelta i convertir el programa en Bronquilandia amb una actuació en directe d’ella i David Bustamente. Tot plegat, un altre show de Valeria Ros al programa de TVE.