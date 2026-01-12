La vuelta de las vacaciones de Navidad ha traído más de un regalo. Hay personas que están muy contentas con lo que los Reyes Magos les han traído y otras que hacen colas larguísimas en los centros comerciales para cambiar los detalles. En todo caso, en Com si fos ahir el equipo de trabajadores del Gim Rabbit ha recibido una sorpresa poco agradable. Es evidente que es el local de moda para los deportistas del grupo, sobre todo desde que en la octava temporada se incorporó la Vane. La profesora de defensa personal enamoró a las mujeres de la serie con sus clases y junto con los otros profesores y la dirección de Eva (Alícia González Laá) han convertido el gimnasio del Comsi en un punto de reunión.

Entonces, ¿qué ha podido pasar para destrozar la calma y el buen humor del local? Un supuesto nuevo cliente con cara de póker y muchos resoplidos se presentó en el Gim Rabbit la semana pasada cuestionando absolutamente cada rincón. Una primera impresión no bien recibida por el equipo del gimnasio que se quedó boquiabierto después de descubrir que Marc (Marco H. Medina) había decidido vender el gimnasio justamente al hombre más extraño que había entrado jamás en el local.

Josep, un propietario con muchas ideas y cambios

Por tanto, ¿quién era este hombre extraño? Su primera aparición en el gimnasio dejó a Eva e Isern (Arnau Berlanga) con una cara de sorpresa inamovible. Les cuestionó todo y más, desde la puntualidad de Vane hasta la higiene de las colchonetas de las aulas y la actitud de los trabajadores. El golpe más fuerte lo protagonizó con Eva, que no toleró cómo se había comportado y llegó incluso a insultarle. En todo caso, la sorpresa les llegaría más tarde con una llamada de Marc para explicarles que había vendido el gimnasio a este hombre que se llama Josep Camps y está interpretado por el actor Pere Ponce.

Como era de esperar, los cambios han llegado antes de lo que pensaban y Josep ha decidido prescindir de los servicios de Eva para buscar un nuevo director. Aunque todos están contentos con ella y es una parte fundamental del equipo, es evidente que no terminan de estar de acuerdo con muchas cosas y las primeras impresiones tampoco les han ayudado mucho a encontrar un punto en común. Con todo esto, la semana ha comenzado con una clara demanda de Eva: si quieren evitar que tenga que dejar el trabajo del gimnasio necesitará el apoyo de sus compañeros. La Vane se ha mostrado la más convencida de ayudarla tras pasar por una de las reuniones de Josep, en la que ha dejado muy claro que todos mantendrán el trabajo menos Eva. Por su parte, Isern, bajo su tónica habitual estrambótica y extraña, ha preferido cubrirse las espaldas y no poner la mano en el fuego por nadie.

Eva se cierra en banda y elige luchar

Durante todas estas temporadas Eva ha demostrado ser una mujer con fuertes convicciones que no siempre salen a la luz cuando es necesario. Los últimos meses y sobre todo después de su última ruptura sentimental hemos podido ver su cara más libre y valiente, incluso decidida a decir cuatro cosas cuando quieren echarla a la calle. Justo cuando Josep en el episodio de este lunes día 12 ha traído su próximo director para el gimnasio, Eva se ha negado rotundamente a hacerle de profesora y enseñarle cómo funciona todo.

Una reacción que tampoco ha agradado nada al nuevo propietario que entendiendo que la situación no cambiará, no hará fácil la transición. En una nueva reunión de los trabajadores del gimnasio en la que todos se han mostrado atemorizados por si Josep los echaba, Agustí (Marc Rodríguez) alzó la voz por su amiga pidiendo que se movilicen para intentar evitar que la despidan. ¿Habrá una respuesta por parte de ellos? Habrá que esperar los resultados en los próximos episodios de Com si fos ahir.

¿Quién es Pere Ponce? Sus papeles más allá de ‘Com si fos ahir’

Más allá del papel que interpreta en la serie diaria de TV3, Pere Ponce es un actor de renombre. El intérprete tortosino ha pasado por diversas series muy conocidas, con papeles destacados en TV3 en series como Merlí, T de teràpia o Jo mai mai. En la televisión española se recuerdan sus papeles en Cuéntame, El ministerio del tiempo o Isabel mi reina, entre otras.

Pere Ponce también ha construido una buena carrera en el mundo del cine con películas como El favor, Blancanieves, El sustituto o La ley de la frontera. También en teatro destacan obras como Todos los pájaros, Los pazos de Ulloa, Una pluja constant, Restauració o Tristana. Ahora, comienza esta nueva etapa en Com si fos ahir con un rol más bien incómodo que protagonizará más de un conflicto en el gimnasio más famoso de la ficción catalana.