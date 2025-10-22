Mario Casas se convirtió en un fenómeno de masas gracias a su papel de H en Tres metros sobre el cielo. Una saga de películas que hizo enloquecer a una gran cantidad de seguidores y que años más tarde todavía continúan recordando ese papel que lo llevó a la fama. Aunque lo hemos podido ver interpretando otros personajes, la fama es una constante en la vida del actor y, de hecho, en su entrevista en el programa Late Xou este martes reveló una anécdota surrealista que vivió con un fan cuando estaba dentro de un baño.

Una foto con un fan y una petición en un lugar incómodo

Mario Casas ha sido uno de los invitados de la noche en el Late Xou, el programa de entrevistas de Marc Giró que triunfa en TVE. El presentador quiso saber qué historias o anécdotas más hilarantes ha vivido desde que es famoso y el actor contó su último encuentro con un fan que le pidió una foto en un espacio más bien privado. Sin ocultar la sonrisa, Casas explicó cómo uno de sus seguidores le pidió una foto cuando estaba en un baño público orinando. «A ver, curiosa, no lo sé, me ha pasado, pues, que tal vez en un baño orinando…». Giró, tirando del hilo de esta situación más bien incómoda, preguntó si era uno de esos baños para hombres en los que orinas de pie. «¿Pero qué era, una foto del pene?», expresó riendo el comunicador catalán.

«No, casi. Si pulsas la opción de 0’5 en ese momento, pues, claro, se amplía más y me imagino que sí», explicó riendo Mario Casas, poniendo el ejemplo de la opción de los teléfonos móviles en los que se puede usar un plano angular para hacer fotos. La respuesta de Mario Casas, muy educada y para salir del paso, fue decirle que esperara un momento. «Hombre, dame un segundo que termine, y ahora fuera, pues, nos hacemos la foto«. De esta experiencia, sin embargo, ha extraído una buena reflexión: «Yo creo que la gente se pone nerviosa y no sabe muy bien cómo pedirlo, entonces están en un baño, te ven y dicen ‘mira, una foto'».

Un momento de alerta dentro de un ascensor

Pero esta no es la única experiencia loca que ha sufrido desde que es conocido. Al menos, la ha definido como una de las «más peligrosas». Esto ocurrió hace unos años, cuando el actor se encontraba en Chile. Allí, recibió la avalancha de una gran cantidad de fans. «Querían entrar unas 150 personas al ascensor, bajó y empezamos a gritar», relató, después de explicar que pidió de manera desesperada que salieran de ahí no fuera caso que el ascensor cayera en picado por culpa del peso. Sea como sea, aunque la fama y ser conocido puede tener cosas muy buenas, hay algunos inconvenientes un poco incómodos para las celebridades.