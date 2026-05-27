Alexandre Rosell, Sandro, expresidente del Barça y acusado en siete procesos judiciales que han terminado en absolución o archivo, a pesar de permanecer casi dos años en prisión preventiva, vuelve a aparecer en la Audiencia Nacional. En concreto, en las diligencias 150/2025 del Tribunal Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que investigan una presunta trama del PSOE para torpedear los casos judiciales y policiales que acosan al PSOE.

Un caso que ha provocado la entrada y registro de la sede estatal del PSOE este miércoles en busca de documentación de la supuesta trama liderada por Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez para obtener información comprometedora de jueces, fiscales y policías que investigaban al PSOE y al gobierno de Pedro Sánchez.

La entrada en la sede de los socialistas, según la resolución que la ordena de 50 páginas y a la que ha tenido acceso El Món, implicaba también obtener información del registro de visitas y agendas de los dirigentes durante el período comprendido entre el 26 de abril de 2024 al 21 de mayo de 2025. De hecho, el juez encomienda a los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), comprobar si hay unos nombres concretos. Entre estos destaca el del expresidente del Barça.

Santiago Pedraz, en una imagen de archivo/Europa Press

Rosell y la policía patriótica

Rosell, precisamente, interpuso dos querellas contra la policía patriótica y contra la jueza Carmen Lamela que ordenó su ingreso en prisión, donde permaneció casi dos años hasta justo al inicio de la vista oral, en febrero de 2019 quedó libre. Rosell siempre ha denunciado que fue víctima de la policía patriótica y así lo ha explicado en cualquier ocasión pública donde ha tenido oportunidad de explicarse. De hecho, varios audios y agendas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, acreditan que fue un objetivo de la operación Catalunya.

El juez quiere acreditar si Rosell celebró alguna reunión con el PSOE porque en el sumario constan contactos con Javier Pérez Dolset, con quien habría compartido objetivo -como víctimas de la cloaca política con el PP en el poder- tuvo relación con la supuesta trama del PSOE. Por eso, ha pedido si consta en el registro de visitas y si consta la «información sobre el motivo y la razón de la visita, la identidad del cargo del partido responsable de la recepción, así como cualquier otra información contenida en la base de datos, el registro o el sistema de control de acceso».