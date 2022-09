La germana de Miguel Bosé, contrària al seu desig de separar els fills

Miguel Bosé ha estat notícia indirectament aquests darrers dies en saber-se que el pare dels seus fills, Nacho Palau, pateix càncer de pulmó. L’escultor es troba ingressat a l’hospital des que va rebre la tercera sessió de quimioteràpia, un tractament que l’està deixant molt cansat. Fonts properes a la família han assegurat que Miguel Bosé ha estat al seu costat i que l’està ajudant, una bona notícia que demostra que han estat capaços de deixar enrere les seves diferències. I això no ha hagut de ser fàcil, tenint en compte que s’han dit de tot durant el judici per la custòdia dels nens.

La germana del cantant ha aparegut a televisió aquest dissabte en una entrevista en què no ha dubtat en parlar de la guerra entre Miguel i Nacho. Lucía Dominguín ha reconegut que li va fer “molta pena” que trenquessin després de més de vint anys junts: “Em va entristir perquè Nacho és un noi fantàstic. Ara bé, això no vol dir que el meu germà Miguel sigui el dolent de la pel·lícula… Aquestes són coses de parella en les que no t’hi pots ficar”.

I què opina sobre el judici per la custòdia dels nens? Cal recordar que aquest és un cas excepcional i molt complicat, ja que dos dels nens tenen l’ADN de Miguel Bosé i els altres dos, el de Nacho. No obstant això, l’escultor estaria lluitant perquè el jutge els consideri germans a efectes legals perquè s’han criat tots junts des que van néixer. Lucía Dominguín dona detalls sobre com estan les coses ara mateix: “Aquests nens s’han criat junts i junts continuaran. Estan molt més units del que jo ho estava als meus germans i el nostre vincle és increïble. Aquests nens s’adoren”, ha revelat per sorpresa.

Miguel Bosé publica una foto amb els quatre fills | Instagram

Amb aquestes declaracions, Lucía Dominguín deixa clar que ella està a favor de Nacho Palau i no del germà. Miguel Bosé en un principi deia que només volia quedar-se amb els nens que tenien la seva sang, però finalment sembla que podria arribar el moment en què accepti que l’ex té part de raó.

Lucía Dominguín se sincera sobre la mort de la seva filla

Lucía Dominguín va haver d’afrontar la mort de Bimba Bosé el 2017, una filla a qui estimava amb bogeria. Un càncer de pit va endur-se-la quan només tenia 41 anys, una pèrdua que Lucía assegura que no superarà mai: “Després d’un cop així només pots sortir-ne amb molt de suport i comprensió. Jo vaig ser capaç, al final, de girar la situació… però no podia ni tan sols aixecar-me del llit, era impossible. Finalment vaig adonar-me que el que havia passat era una cessió d’amor que t’ha donat la teva filla, un temps que t’ha adonat perquè entenguis què és la vida. L’amor més pur, de l’amor venim i cap a l’amor anem”.

Lucía Dominguín també ha parlat de la mort de la filla | Telecinco

Des que va morir la filla, Lucía diu que no s’ha permès estar en pena ni sentir-se culpable de res: “No m’ho puc permetre perquè tinc tres fills més, dues netes i els meus amics. Aquella dona que està allà, la meva filla, és un espectacle i jo he tingut la sort de ser la seva mare. Aquesta és la meva pena més gran perquè no és natural perdre un fill. La mort de la Bimba m’ha ensenyat que naixem per morir, però la mort és un pas més enllà”, ha revelat en una entrevista molt sincera davant de Toñi Moreno. La presentadora ha aconseguit que parli del gran drama de la seva vida i també de la situació dels nebots, el que no havia fet fins ara.