El fill de Mar Flores s’enfronta a una pena de nou anys de presó

Mar Flores està preocupada pel seu fill de 30 anys, qui s’enfronta a un problema legal molt greu. L’actor Carlo Costanzia ha estat acusat d’un presumpte delicte d’estafa continuada pel que serà jutjat en els pròxims dies. El problema? Que cinc persones l’acusen d’haver estafat més de 92.000 € a través d’un negoci dedicat a la compravenda de cotxes, per la qual cosa pot arribar a ser condemnat a nou anys de presó.

Així ho assegura en exclusiva la revista Semana, que publica en portada una fotografia seva acompanyat de la seva mare. El fill de l’exitosa model i actriu tindria un negoci dedicat a la compravenda de cotxes d’alta gamma. A través d’aquesta empresa, el noi hauria estafat presumptament diverses persones que li haurien ingressat milers d’euros a canvi d’uns vehicles que mai no haurien arribat a rebre.

De moment són cinc persones les que l’acusen d’haver-los estafat, encara que l’acusació manté que pot haver-hi “moltíssimes més víctimes”. Ell, mentrestant, intenta defensar-se tot assegurant que és mentida i que aquí l’únic enganyat és ell.

Carlo Constanzia s’enfronta a nou anys de presó | Semana

Carlo Constanzia intentarà defensar la seva innocència

El jove està intentant fer-se un nom en el món de la interpretació, en el que ha començat per la porta gran gràcies a la sèrie Toy Boy. El problema és que aquesta acusació podria fer molt de mal a la seva imatge pública, la que tot just ara començava a guanyar pes a la indústria. En cas de ser cert que un gestor l’ha enganyat, haurà de demostrar-ho molt bé per poder deixar aquest escàndol darrere.

De moment no s’ha pronunciat ni la mare ni ell, els protagonistes d’una història tèrbola que podria acabar molt malament per al fill de Mar Flores. Sembla que el judici no trigarà en fer-se, una vista que molt probablement tindrà una gran repercussió mediàtica tenint en compte que el jove pertany a una família famosa.