Paula Echevarría pren una decisió que farà enfadar David Bustamante

El cantant David Bustamante, conegut des del seu pas per Operación Triunfo, podria haver-se enfadat molt amb Paula Echevarría per la decisió que ha pres. L’actriu de Velvet acaba d’anunciar qui ha volgut que sigui el padrí del seu fill petit, a qui ha tingut amb el futbolista Miguel Torres, i això podria haver molestat el seu exmarit. Paula ha celebrat una festa de Carnaval a casa, a la que ha convidat Javier Poty Castillo, un dels coreògrafs més famosos de la televisió espanyola. El va conèixer fa més de quinze anys, quan aquest mantenia una íntima amistat amb Bustamante. Eren ungla i carn, però el Poty va decantar-se per la Paula en la separació i això el va separar definitivament del seu amic de l’ànima. Ara no fa més que quedar amb ella, tal com demostren les fotos que publiquen a Instagram de tant en tant, mentre que la relació amb el David és pràcticament inexistent. Ara podria haver-se enfadat en veure que la Paula ha escollit l’amic que li va robar com a padrí del petit Miki, tal com assegura Catalunya Diari.

L’exparella ha intentat mantenir una relació cordial en tot moment en benefici de la filla que tenen en comú, però les desavinences també han estat clares des del divorci. El David Bustamante és un home e caràcter, el que faria plausible que hagués manifestat la seva sorpresa en veure que el seu amic entra a formar part de la família -religiosa, si més no- de la seva ex.

En una fotografia molt divertida que mostra el petit Miki disfressat de Batman en braços del Poty, la Paula ha aprofitat per revelar qui serà el padrí durant el bateig del seu fill. Des del mitjà asseguren que ella sabia que la decisió no faria gràcia al seu exmarit: “Paula Echevarría ha aconseguit fer perdre la paciència de David Bustamante. L’actriu sabia que quan s’assabentés de qui seria el padrí del fill, posaria el crit al cel. La veritat és que no n’hi ha per menys”, deixen caure.

Paula Echevarría anuncia que Poty Castillo és el padrí del fill | Instagram

David Bustamante va perdre moltes coses en la separació, també la relació amb el seu amic Poty. Va ser el coreògraf qui ho va confessar en una entrevista a Viva la vida que ho va canviar tot entre ells: “Durant set mesos he evitat tota mena de contacte amb Paula perquè el David em va demanar que me n’allunyés. Ho vaig fer per no enfadar-lo, però finalment vaig decidir recuperar el temps perdut amb ella. El David sentia gelosia de la nostra amistat”. Llavors van dir que a David li hauria molestat molt saber que el Poty coneixia la nova relació de la Paula amb Miguel, mentre que ell no en tenia ni idea. El Poty va negar-ho, però podria ser un dels motius del final de la seva amistat.

Poty i David Bustamente, en l’última fotografia que han compartit junts | Instagram

El Poty va estar present en els inicis de la carrera musical del David Bustamente, així com en tots els anys posteriors a Operación Triunfo. Va estar al seu costat durant la separació de l’actriu, però sembla que diversos motius haurien fet que optés per apropar-se més a ella i deixar de banda un home que devia estar molt enfadat en aquell moment.