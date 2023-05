Manu Guix es confessa a TV3: canvi de DNI, funeral i assetjament escolar

Manu Guix ha visitat el Zona Franca de TV3 i ha concedit una entrevista ben completa. El titular que es buscava era sobre el retorn d’Operación Triunfo, l’icònic concurs musical que a partir d’ara es podrà veurà a través d’Amazon Prime Video. Hi participarà el compositor? Sí, una informació exclusiva que alegrarà els fans del programa: “Arribarà ben aviat, després de l’estiu, i jo sí que hi seré“. No ha volgut confirmar si l’acompanyaran altres cares famoses d’aquest programa com la Noemí Galera, però ha deixat caure un “jo crec que sí” que dona esperances. Ha estat llavors quan la presentadora, la Danae Boronat, ha sorprès en assegurar que ella va intentar ser concursant d’una edició anterior: “Vaig presentar-me al càsting“.

I deixant OT de banda, què ha explicat el Manu Guix? El barceloní havia acudit a TV3 per presentar el llibre que acaba de publicar, un conte infantil. Ha assegurat que els seus fills l’han ajudat a l’hora de valorar si realment aquesta idea agradarà als més menuts o no: “Tenen 5 i 7 anys, però són molt crítics amb mi. Només et diré que l’altre dia al cotxe, l’Eduard va etzibar que no li agradava “gens” una de les meves cançons. Els he llegit aquest conte abans de publicar-lo, els he posat la cançó que l’acompanya, els he mostrat les il·lustracions… Són un baròmetre fantàstic”.

En aquesta història, que és autobiogràfica, es fa menció a l’assetjament escolar. Diu que ho fa a partir del personatge del Joel, qui estaria inspirat en dues persones reals de la seva vida: “Una d’elles era un nen d’un curs per sobre meu que, un dia, va entrar a l’aula de música quan jo estava tot sol i em va fotre un cop de puny a la panxa. Li devia fer ràbia que estigués tocant el piano… Aquella ha estat l’única vegada en què algú m’ha pegat”.

El Manu Guix va tenir clar des de sempre que volia ser músic i compositor i va tenir la sort que els pares el van ajudar en un camí que no és fàcil: “Als nens els hem d’acompanyar en allò que vulguin fer. Els meus pares em van escoltar sempre i, de fet, quan tenia 14 anys el meu pare em va acompanyar al notari per ajudar-me a crear una empresa a través de la qual pogués dedicar-me a la música”. També va ser gràcies al seu talent en aquest àmbit que va conquistar la dona: “Va caure als meus peus quan li vaig tocar la cançó que havia escrit per a ella”.

Manu Guix revela una anècdota divertida amb l’Sting | TV3

En Manu Guix deixa anar un munt de confessions íntimes al Zona Franca de TV3

En altre ordre de coses, ha assegurat que va fer tota la paperassa necessària per canviar el nom del seu DNI: “Ara hi posa Manu i no Manuel“. I, d’aquí, a altres confessions com que els cabells i els llavis són les dues parts del seu cos que més li agraden, que vol que soni Your song d’Elton John al seu funeral i que mai no ha tingut relacions íntimes a sobre d’un piano.

A més a més, ha compartit l’anècdota del dia en què va conèixer l’Sting: “Ell és un dels meus tres ídols. Vaig convèncer un dels guitarristes que tenia per tocar amb mi i, l’endemà, em va convidar a una actuació que feien al Palau Sant Jordi. Em va acompanyar als camerinos i em va presentar al Sting, qui em va reconèixer: “Tu ets el Manu, el noi que toca el piano i que ha tocat amb ell ahir”. A mi només em va sortir que agenollar-me davant seu”.