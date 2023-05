Manu Guix se confiesa en TV3: cambio de DNI, funeral y acoso escolar

Manu Guix ha visitado el Zona Franca de TV3 y ha concedido una entrevista muy completa. El titular que se buscaba era sobre el retorno de Operación Triunfo , el icónico concurso musical que a partir de ahora se podrá verá a través de Amazon Prime Video. ¿Participará el compositor? Sí, una información exclusiva que alegrará a los fans del programa: «Llegará bien pronto, después del verano, y yo sí que estaré«. No ha querido confirmar si lo acompañarán otras caras famosas de este programa como Noemí Galera, pero ha dejado caer un «yo creo que sí» que da esperanzas. Ha sido entonces cuando la presentadora, Danae Boronat, ha sorprendido al asegurar que ella intentó ser concursante de una edición anterior: «Me presenté al casting«.

Y dejando OT de banda, ¿qué ha explicado Manu Guix? El barcelonés había acudido a TV3 para presentar el libro que acaba de publicar, un cuento infantil. Ha asegurado que sus hijos lo han ayudado a la hora de valorar si realmente esta idea gustará a los más pequeños o no: «Tienen 5 y 7 años, pero son muy críticos conmigo. Solo te diré que el otro día al coche, Eduard espetó que no le gustaba «nada» una de mis canciones. Les he leído este cuento antes de publicarlo, les he puesto la canción que lo acompaña, les he mostrado las ilustraciones… Son un barómetro fantástico».

En esta historia, que es autobiográfica, se hace mención a el acoso escolar. Dice que lo hace a partir del personaje de Joel, quien estaría inspirado en dos personas reales de su vida: «Una de ellas era un niño de un curso por encima del mío que, un día, entró al aula de música cuando yo estaba a solas y me dio un puñetazo en la panza. Le debía de dar rabia que estuviera tocando el piano… Aquella ha sido la única vez en la que alguien me ha pegado».

Manu Guix tuvo claro desde siempre que quería ser músico y compositor y tuvo la suerte de que los padres leo ayudaron en un camino que no es fácil: «A los niños los tenemos que acompañar en aquello que quieran hacer. Mis padres me escucharon siempre y, de hecho, cuando tenía 14 años mi padre me acompañó al notario para ayudarme a crear una empresa a través de la que pudiera dedicarme a la música». También fue gracias a su talento en este ámbito que conquistó a su mujer: «Cayó a mis pies cuando le toqué la canción que había escrito para ella».

Manu Guix revela una anécdota divertida con Sting | TV3

Manu Guix suelta un montón de confesiones íntimas en el Zona Franca de TV3

En otro orden de cosas, ha asegurado que hizo todo el papeleo necesario para cambiar el nombre de su DNI: «Ahora pone Manu y no Manuel«. Y, de aquí, a otras confesiones como que el pelo y los labios son las dos partes de su cuerpo que más le gustan, que quiere que suene Your song de Elton John en su funeral y que nunca ha tenido relaciones íntimas encima de un piano.

Además, ha compartido la anécdota del día en que conoció a Sting: «Él es uno de mis tres ídolos. Convencí a uno de los guitarristas que tenía para tocar conmigo y, el día siguiente, me invitó a una actuación que hacían en el Palau Sant Jordi. Me acompañó a los camerinos y me presentó a Sting, quién me reconoció: «Tú eres Manu, el chico que toca el piano y que ha tocado con él ayer». A mí solo me salió que arrodillarme delante de él».