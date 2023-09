Toni Soler anuncia que dejará de presentar el ‘Està passant’ y dice por qué

Toni Soler ha confirmado lo que algunos sospechaban, una mala noticia para los fans de Està passant . El presentador no continuará al frente del espacio de TV3 el próximo año, una despedida que será gradual y que confía que no afecte a la buena audiencia que consiguen cada noche. Él mismo ha sacado a la luz por qué ha tomado esta decisión en una entrevista a El Món a RAC1 . Después de seis años como capitán de este barco, dejará de ser su cara visible: «Me pasa bastante por la cabeza dejar de presentarlo y tendremos que mirar cómo se ajusta al calendario, pero habrá cambios porque tengo otros compromisos que seguramente harán que el programa sea más coral a medio plazo».

«El programa ya es coral, no es de autor, y esta tendencia se identificará. Soy poco de compromisos diarios y hace seis años que estoy aquí, necesito que el esquema cambie un poco y creo que al programa le irá bien», ha dicho en antena. Él dejará de ser el presentador, pero cree que esto no implicará una rebajada de telespectadores: «Los jueves ya no lo presento yo, así que estamos ensayando fórmulas para demostrar en TV3 y a la audiencia que el programa no depende de quién hay al frente, sino que es una fórmula bastante sólida para poder permitirse estas variaciones. Esto irá a más», ha proseguido.

¿Y cómo es que irá dando cada vez más importancia al resto de colaboradores? Dice necesitar que sea así porque él tiene «otros compromisos» que no puede compaginar con este trabajo diario. ¿Y a qué se refiere sobre este futuro? ¿Estos nuevos trabajos lo sitúan fuera de TV3? «Tenemos un rodaje y cosas diversas que tengo que afrontar, no son compromisos de televisión. Necesito más disponibilidad de la que tengo ahora».

Toni Soler habla de su futuro en TV3

Toni Soler habla del archivo de la causa por el gag de la Virgen María de Rocío

Toni Soler era entrevistado para comentar el hecho que el juez haya archivado la causa por el gag de la Virgen María de Rocío. El gag del Està passant que emitieron el pasado abril no gustó nada y la Asociación Abogados Cristianos están muy enfadados por esta decisión judicial. El caso se ha archivado porque el tribunal ha considerado que tiene que premiar la libertad de expresión y Toni Soler se ha mostrado muy contento: «Estas cosas no tienen ningún recorrido judicial y a mí me hacía más pereza que otra cosa».