Toni Cruanyes, sobre la seva homosexualitat: “Al principi ho negava”

Toni Cruanyes és considerat com un dels periodistes catalans més estimats del país. Agrada molt com ho fa al capdavant del TN de TV3 i rep els aplaudiments de molts teleespectadors. Ara ha entusiasmat els fans en concedir una entrevista summament íntima en la qual parla de la seva orientació sexual i del mal tràngol que va passar quan va haver d’anunciar que era homosexual. Ho ha fet davant de Ricard Ustrell a Col·lapse, en una conversa de la qual se’n parlarà molt.

Té una anècdota amb en Jordi Pujol que li ha donat ales per sincerar-se: “Ell tenia una persona homosexual en el seu equip en un moment en què encara no podies casar-te amb un altre home. Doncs aquesta persona en qüestió volia que en Jordi Pujol conegués certs homosexuals perquè tingués una referència. El va semblar que jo podia donar un punt de credibilitat al president en parlar-li d’això, vam anar a un sopar i va ser molt curiós, perquè va voler explicar la seva visió sobre la sexualitat abans d’escoltar-nos”.

“El fet de ser homosexual m’ha marcat molt, evidentment. Crec que, afortunadament, aquest serà un element més de la identitat de les noves generacions, però en el meu cas era diferent perquè no teníem referents. Jo vaig pensar que no podia ser, ja que no sabia què volia dir que m’agradessin els homes. Els únics referents que tenia eren negatius… En el meu poble, a Canet, en aquella època hi havia una persona que vestia de manera estrafolària, s’emborratxava i acabava malament sempre. Ell era el maricón del poble i va acabar morint en mans d’una parella seva; aquest era el referent d’homosexual que tenia jo al meu poble. I quan mirava la televisió només sortia algun comediant disfressat de vedette o gent famosa homosexual als qui van acusar d’abusar de menors”.

“La meva primera reacció va ser la de negar que jo pogués ser allò. L’altra cosa que implicava ser homosexual, a més a més, era no tenir família. En aquell moment no em podia imaginar que un gai pogués tenir una parella, fills i ser acceptat. Això ha canviat molt i estic molt content. Per mi, marxar a la Universitat Autònoma va suposar una manera d’obrir-me”, ha afegit.

Toni Cruanyes parla de la seva homosexualitat a TV3

Ricard Ustrell i Toni Cruanyes expliquen com es van conèixer

Han explicat com es van conèixer, el Cruanyes i el Ricard: “Ens vam conèixer a París. Feien una festa de la música al juliol, amb els carrers plens de música. Ens ho vam passar bé, però teníem francès empipador al costat. Amb un cop de colze ens va tirar cervesa per sobre, vaig agafar un got i li vaig tirar pel cap al francès pesat que teníem per darrere. Després em va saber greu, però vam riure”.

Ha vist la coronació de Carles III a través de la connexió de TV3 i també de la BBC: “Vaig ser corresponsal a Londres durant cinc anys i m’ho he passat bé, però li hem de donar la importància que té”. Es planteja tornar a treballar fora? De moment no: “Ara tinc una situació familiar diferent amb nens i tinc l’encàrrec del TN Vespre, que és la gran aventura professional de la meva vida. Aviat farà 10 anys d’això i m’agraden aquests anys d’estabilitat familiar”.

Ricard Ustrell entrevista Toni Cruanyes | TV3

Per una altra banda, ha confirmat que no és tan seriós com sembla a televisió: “A casa soc més relaxat. Em prenc la feina al TN com una responsabilitat. Crec que el Telenotícies és una institució i això fa que tinguem una credibilitat que no és nostre, sinó heretada dels últims 40 anys. Jo em sento molt representatiu d’una generació i d’un país que estem fent una feina per modernitzar valors i posar-nos al dia. Em sento català i ciutadà del món, cap a Espanya hi sento simpatia això sí. He cregut que Europa era la solució de la nostra identitat catalana i d’un món menys dividit”.