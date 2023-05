Toni Cruanyes, sobre su homosexualidad: «Al principio lo negaba»

Toni Cruanyes es considerado como uno de los periodistas catalanes más queridos del país. Gusta mucho cómo lo hace al frente del TN de TV3 y recibe los aplausos de muchos telespectadores. Ahora ha entusiasmado a los fans al conceder una entrevista sumamente íntima en la que habla de su orientación sexual y del mal trance que pasó cuando tuvo que anunciar que era homosexual. Lo ha hecho ante Ricard Ustrell en Col·lapse , en una conversación de la que se hablará mucho.

Tiene una anécdota con Jordi Pujol que le ha dado alas para sincerarse: «Él tenía una persona homosexual en su equipo en un momento en el que todavía no podías casarte con otro hombre. Pues esta persona en cuestión quería que Jordi Pujol conociera a ciertos homosexuales para que tuviera una referencia. Le pareció que yo podía dar un punto de credibilidad al presidente al hablarle de esto, fuimos a una cena y fue muy curioso, porque quiso explicar su visión sobre la sexualidad antes de escucharnos».

«El hecho de ser homosexual me ha marcado mucho, evidentemente. Creo que, afortunadamente, este será un elemento más de la identidad de las nuevas generaciones, pero en mi caso era diferente porque no teníamos referentes. Yo pensé que no podía ser, ya que no sabía qué quería decir que me gustaran los hombres. Los únicos referentes que tenía eran negativos… En mi pueblo, en Canet, en aquella época había una persona que vestía de manera estrafalaria, se emborrachaba y acababa mal siempre. Él era el maricón del pueblo y acabó muriendo en manos de una pareja suya; este era el referente de homosexual que tenía yo en mi pueblo. Y cuando miraba la televisión solo salía algún comediante disfrazado de vedette o gente famosa homosexual a quienes acusaron de abusar de menores».

«Mi primera reacción fue la de negar que yo pudiera ser aquello. La otra cosa que implicaba ser homosexual, además, era no tener familia. En aquel momento no me podía imaginar que un gay pudiera tener una pareja, hijos y ser aceptado. Esto ha cambiado mucho y estoy muy contento. Para mí, irme a la Universidad Autónoma supuso una manera de abrirme», ha añadido.

Toni Cruanyes habla de su homosexualidad en TV3

Ricard Ustrell y Toni Cruanyes explican cómo se conocieron

Han explicado cómo se conocieron, Cruanyes y Ricard: «Nos conocimos en París. Hacían una fiesta de la música en julio, con las calles llenas de música. Nos lo pasamos bien, pero teníamos francés pesado al lado. Con un golpe de codo nos echó la cerveza por encima, cogí un vaso y se lo eché por la cabeza al francés que teníamos por detrás. Después me supo mal, pero nos reímos».

Ha visto la coronación de Carlos III a través de la conexión de TV3 y también de la BBC: «Fui corresponsal en Londres durante cinco años y me lo he pasado bien, pero le tenemos que dar la importancia que tiene». ¿Se plantea volver a trabajar fuera? De momento no: «Ahora tengo una situación familiar diferente con niños y tengo el encargo del TN Vespre , que es la gran aventura profesional de mi vida. Pronto hará 10 años de esto y me gustan estos años de estabilidad familiar».

Ricard Ustrell entrevista a Toni Cruanyes | TV3