TV3 ha fet el millor mes d’abril des de l’any 2018 amb una quota del 14,7%, i sent la televisió líder durant cada dia del mes. TV3 treu més de quatre punts a TVE, el seu immediat perseguidor. La cadena ha destacat principalment amb el horari de màxima audiència, on ha registrat una quota del 15,8% gràcies a l’èxit de contingut informatiu i també d’entreteniment com 30 minuts, Joc de cartes i Crims. A banda de l’èxit en la televisió, el mes d’abril s’ha tancat amb una nova fita per a la plataforma 3Cat, on s’ha assolit el rècord d’usuaris identificats en un sol mes, amb més de 590.000.
Crims, Joc de cartes i el 30 minuts, els líders a l’horari de màxima audiència
Els nous capítols de Crims són una de les apostes destacades a l’horari de màxima audiència entre els continguts informatius i d’entreteniment. El programa que presenta i dirigeix Carles Porta ha registrat una quota mitjana del 21,8% i pràcticament 1,4 milions d’espectadors únics en xifres globals. Per la seva banda, Joc de cartes, que ha patit alteracions de graella durant aquesta temporada, ha tancat la mateixa amb més de 2,6 milions d’espectadors únics en total, una quota mitjana del 18,5% i el lideratge de tots els capítols d’estrena en la seva franja. El programa de sàtira política Polònia ha captat més d’1,1 milions d’espectadors únics i una quota mitjana del 18,6%.
D’altra banda, Eufòria ha tancat la quarta temporada amb més de 2,1 milions d’espectadors únics, amb molt bona recepció entre el públic infantil 4-12 anys (45%) i juvenil 13-24 anys (28,8%). Unes xifres que milloren les de la temporada anterior. Pe que fa al contingut informatiu, destaca el programa 30 minuts, que ha fet el millor mes en espectadors de tota la temporada superant el milió d’espectadors únics i amb un 14,4% de quota.
El futbol, El 47 i l’especial de Sant Jordi, els altres èxits del mes
El futbol també ha estat un altre dels punts forts del mes del gran mes d’abril a TV3. L’esport rei figura entre el més vist del mes, i les competicions femenines acumulen gairebé 1,5 milions d’espectadors únics. Entre totes les cites del calendari, destaca per sobre de la resta el partit de la Champions Bayern-Barça, amb una quota del 30,9% i 731.000 espectadors d’audiència acumulada, tenint en compte la prèvia i el postpartit.
Entre la resta de continguts del mes, també cal destacar l’emissió de la pel·lícula El 47, una coproducció de 3Cat que es posiciona com el film més vist de la temporada amb un 19,2% de quota i 666.000 espectadors d’audiència acumulada. I Sant Jordi també ha tingut el seu paper destacat en el millor mes d’abril de TV3 en vuit anys. L’especial de la cadena ha obtingut dades destacades i ha fet la millor quota en una diada des del 2021, amb gairebé 1,5 milions d’espectadors i un 17% de quota.
La gran cita de Dulceida arrasa al 3Cat
L’estrena d’Aida Domènech, Dulceida, com a presentadora del 3Cat ha estat tot un èxit. La gran cita, el programa de cites a cegues per a joves que es va estrenar el passat 20 d’abril a la plataforma pública de contingut en català, ha acumulat 440.000 reproduccions en només deu dies. El 63% són menors de 45 anys, i destaca especialment el públic de 25 a 34 anys, que duplica la xifra habitual d’aquesta franja d’edat a la plataforma.