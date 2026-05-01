TV3 ha tenido el mejor mes de abril desde el año 2018 con una cuota del 14,7%, siendo la televisión líder cada día del mes. TV3 supera por más de cuatro puntos a TVE, su inmediato perseguidor. La cadena ha destacado principalmente en el horario de máxima audiencia, donde ha registrado una cuota del 15,8% gracias al éxito de contenido informativo y también de entretenimiento como 30 minuts, Joc de cartes y Crims. Además del éxito en la televisión, abril ha cerrado con un nuevo hito para la plataforma 3Cat, donde se ha alcanzado el récord de usuarios identificados en un solo mes, con más de 590.000.

Crims, Joc de cartes y el 30 minuts, los líderes en horario de máxima audiencia

Los nuevos capítulos de Crims son una de las apuestas destacadas en el horario de máxima audiencia entre los contenidos informativos y de entretenimiento. El programa que presenta y dirige Carles Porta ha registrado una cuota media del 21,8% y prácticamente 1,4 millones de espectadores únicos en cifras globales. Por su parte, Joc de cartes, que ha sufrido alteraciones de programación durante esta temporada, ha cerrado la misma con más de 2,6 millones de espectadores únicos en total, una cuota media del 18,5% y el liderazgo de todos los capítulos de estreno en su franja. El programa de sátira política Polònia ha captado más de 1,1 millones de espectadores únicos y una cuota media del 18,6%.

Por otro lado, Eufòria ha cerrado la cuarta temporada con más de 2,1 millones de espectadores únicos, con muy buena recepción entre el público infantil de 4-12 años (45%) y juvenil de 13-24 años (28,8%). Unas cifras que mejoran las de la temporada anterior. En cuanto al contenido informativo, destaca el programa 30 minuts, que ha tenido el mejor mes en espectadores de toda la temporada superando el millón de espectadores únicos y con un 14,4% de cuota.

Así ha sido el último ‘Joc de cartes’ de la temporada – TV3

El fútbol, El 47 y el especial de Sant Jordi, los otros éxitos del mes

El fútbol también ha sido otro de los puntos fuertes del gran mes de abril en TV3. El deporte rey figura entre lo más visto del mes, y las competiciones femeninas acumulan casi 1,5 millones de espectadores únicos. Entre todas las citas del calendario, destaca sobre el resto el partido de la Champions Bayern-Barça, con una cuota del 30,9% y 731.000 espectadores de audiencia acumulada, teniendo en cuenta la previa y el postpartido.

Entre el resto de contenidos del mes, también cabe destacar la emisión de la película El 47, una coproducción de 3Cat que se posiciona como el film más visto de la temporada con un 19,2% de cuota y 666.000 espectadores de audiencia acumulada. Y Sant Jordi también ha tenido su papel destacado en el mejor mes de abril de TV3 en ocho años. El especial de la cadena ha obtenido datos destacados y ha hecho la mejor cuota en una diada desde 2021, con casi 1,5 millones de espectadores y un 17% de cuota.

Primeras imágenes de ‘La gran cita’, el primer programa de Dulceida en 3Cat

La gran cita de Dulceida arrasa en 3Cat

El estreno de Aida Domènech, Dulceida, como presentadora del 3Cat ha sido todo un éxito. La gran cita, el programa de citas a ciegas para jóvenes que se estrenó el pasado 20 de abril en la plataforma pública de contenido en catalán, ha acumulado 440.000 reproducciones en solo diez días. El 63% son menores de 45 años, y destaca especialmente el público de 25 a 34 años, que duplica la cifra habitual de esta franja de edad en la plataforma.