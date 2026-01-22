Cada cop que Miguel Bosé es pronuncia públicament sobre algun tema candent, plouen crítiques i reaccions ferotges, com ha estat les darreres hores després de la piulada que ha publicat a X (abans Twitter) sobre l’accident de tren a Còrdova. Un missatge en què volia mostrar el seu suport a les víctimes i les famílies implicades, i on ha acabat carregant contra la política i els responsables del servei ferroviari amb una crítica molt dura. Les respostes dels usuaris no s’han fet esperar, arribant fins i tot a titllar-lo de “pallasso”. En tot cas, una nova informació sobre la seva vida personal també ha aixecat certa polseguera.
Fa uns dies les periodistes Laura Fa i Lorena Vázquez van donar informació després que s’hagués vist a Miguel Bosé visitant una escola bilingüe situada a Andorra, segons van informar en el seu pòdcast de les Mamarazzis a El Periódico. Diversos testimonis i fonts consultades per les comunicadores van veure com el polèmic cantant passejava per aquest centre i també pels carrers del principat andorrà i ara, s’han filtrat encara més detalls i els motius d’aquesta visita al país fronterer amb Catalunya.
Filtren perquè Miguel Bosé es mudarà a Andorra
Fa anys que Miguel Bosé viu fora d’Espanya, i ara hauria triat un altre país per viure després d’estar molt de temps establert a Panamà. Però què se’n sap d’aquesta decisió? Cada cop hi ha més famosos, sobretot youtubers i creadors de contingut, que decideixen abandonar la península per anar-se’n a viure a Andorra. Una opció en què l’economia i els impostos hi tenen molt a veure, però que també ha obert certa polèmica perquè continuaran treballant en projectes amb marques que estan a Espanya i cobrant un sou espanyol. En tot cas, les Mamarazzis han aconseguit encara més informació sobre les visites de Bosé al país. La seva escapada per veure aquest exclusiu centre escolar d’elit a Andorra ha estat per inscriure els seus fills i segons s’ha filtrat, Miguel Bosé està buscant residència al principat.
No ha estat el primer cop que visita Andorra, sinó que ha estat fent “visites regulars des de l’estiu passat”. I on s’allotja? El que se sap ara per ara és que s’està quedant amb un “amic youtuber“ que ja hi viu allà i amb qui se l’ha vist passejant per una zona molt coneguda del municipi. La identitat del youtuber o creador de contingut encara és desconeguda, però amb la quantitat d’influencers que hi viuen allà pot ser complicat esbrinar qui n’és de tots ells.
Les exigències de Miguel Bosé per trobar casa a Andorra
Encara que falten detalls per saber, com per exemple si els fills de Miguel Bosé estan inscrits per començar ja les classes o s’esperaran per iniciar una nova etapa el curs vinent, les informacions compartides per les periodistes del cor fan pensar que el cantant vol establir-se a Andorra durant un bon temps. “El sector immobiliari està avisat i una agència li estaria buscant casa a la zona de Canillo”, expliquen. Revelen que hi ha una opció de propietat “valorada en dos milions d’euros”, i per si encara fos poc, el cantant ha advertit d’algunes exigències que no poden faltar. El que ha demanat és “una casa, amb zona de jardí, mínim entre quatre i sis habitacions i que sigui una zona propera a l’escola on estudiaran els fills”, expliquen. Si llogarà la casa o la comprarà, això encara és tot un misteri, però les pistes i informacions rebudes les darreres setmanes apunten que Miguel Bosé s’estaria plantejant abandonar Panamà per viure a Andorra amb els seus quatre fills, Diego, Tadeo, Ivo i Telmo.
Ara bé, cal recordar els conflictes i polèmiques econòmiques que han acompanyat el cantant els darrers anys, per tant, no sorprèn del tot que per estar a prop d’Espanya ara que sembla que torna a la música, hagi triat Andorra com a domicili. En tot cas, cal recordar que per obtenir la residència i poder tributar, haurà d’aprendre català. El sentirem entonar algun cop un tema del Super3 o la nova cançó dels Tyets? Caldrà estar atents per saber com avança la seva mudança i com serà la seva nova casa.