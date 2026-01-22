Cada vez que Miguel Bosé se pronuncia públicamente sobre algún tema candente, llueven críticas y reacciones feroces, como ha sido en las últimas horas después del tuit que ha publicado en X (antes Twitter) sobre el accidente de tren en Córdoba. Un mensaje en el que quería mostrar su apoyo a las víctimas y las familias implicadas, y donde ha acabado cargando contra la política y los responsables del servicio ferroviario con una crítica muy dura. Las respuestas de los usuarios no se han hecho esperar, llegando incluso a tildarlo de «payaso». En todo caso, una nueva información sobre su vida personal también ha levantado cierta polvareda.

Hace unos días las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez dieron información después de que se hubiera visto a Miguel Bosé visitando una escuela bilingüe situada en Andorra, según informaron en su pódcast de las Mamarazzis en El Periódico. Varios testigos y fuentes consultadas por las comunicadoras vieron cómo el polémico cantante paseaba por este centro y también por las calles del principado andorrano y ahora, se han filtrado aún más detalles y los motivos de esta visita al país fronterizo con Cataluña.

Filtran por qué Miguel Bosé se mudará a Andorra

Hace años que Miguel Bosé vive fuera de España, y ahora habría elegido otro país para vivir después de estar mucho tiempo establecido en Panamá. ¿Pero qué se sabe de esta decisión? Cada vez hay más famosos, sobre todo youtubers y creadores de contenido, que deciden abandonar la península para irse a vivir a Andorra. Una opción en la que la economía y los impuestos tienen mucho que ver, pero que también ha abierto cierta polémica porque continuarán trabajando en proyectos con marcas que están en España y cobrando un sueldo español. En todo caso, las Mamarazzis han conseguido aún más información sobre las visitas de Bosé al país. Su escapada para ver este exclusivo centro escolar de élite en Andorra ha sido para inscribir a sus hijos y según se ha filtrado, Miguel Bosé está buscando residencia en el principado.

Filtran todos los detalles de la mudanza de Miguel Bosé a Andorra | Europa Press

No ha sido la primera vez que visita Andorra, sino que ha estado haciendo «visitas regulares desde el verano pasado». ¿Y dónde se aloja? Lo que se sabe hasta ahora es que se está quedando con un «amigo youtuber« que ya vive allí y con quien se le ha visto pasear por una zona muy conocida del municipio. La identidad del youtuber o creador de contenido aún es desconocida, pero con la cantidad de influencers que viven allí puede ser complicado averiguar quién es de todos ellos.

Las exigencias de Miguel Bosé para encontrar casa en Andorra

Aunque faltan detalles por saber, como por ejemplo si los hijos de Miguel Bosé están inscritos para comenzar ya las clases o esperarán para iniciar una nueva etapa el próximo curso, las informaciones compartidas por las periodistas del corazón hacen pensar que el cantante quiere establecerse en Andorra durante un buen tiempo. «El sector inmobiliario está avisado y una agencia le estaría buscando casa en la zona de Canillo», explican. Revelan que hay una opción de propiedad «valorada en dos millones de euros», y por si aún fuera poco, el cantante ha advertido de algunas exigencias que no pueden faltar. Lo que ha pedido es «una casa, con zona de jardín, mínimo entre cuatro y seis habitaciones y que sea una zona cercana a la escuela donde estudiarán los hijos», explican. Si alquilará la casa o la comprará, eso aún es todo un misterio, pero las pistas e informaciones recibidas las últimas semanas apuntan que Miguel Bosé se estaría planteando abandonar Panamá para vivir en Andorra con sus cuatro hijos, Diego, Tadeo, Ivo y Telmo.

Ahora bien, cabe recordar los conflictos y polémicas económicas que han acompañado al cantante en los últimos años, por lo tanto, no sorprende del todo que para estar cerca de España ahora que parece que vuelve a la música, haya elegido Andorra como domicilio. En todo caso, cabe recordar que para obtener la residencia y poder tributar, deberá aprender catalán. ¿Lo escucharemos entonar alguna vez un tema del Super3 o la nueva canción de los Tyets? Habrá que estar atentos para saber cómo avanza su mudanza y cómo será su nueva casa.