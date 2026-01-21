El accidente de tren en Córdoba ha sacudido a la sociedad española. El balance de muertos ha aumentado hasta 43 personas en uno de los accidentes ferroviarios más trágicos que se recuerdan. Gran parte del mundo de la cultura y los famosos han dedicado, desde que el pasado domingo ocurrió el accidente, muchos mensajes de condolencia y apoyo a las víctimas. Aitana, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco o Lola Índigo son algunos de los nombres que han utilizado las redes sociales para mostrar su apoyo ante la tragedia y aprovechar la exposición que tienen para dar visibilidad a las peticiones de los afectados o compartir información de interés.

Miguel Bosé ha sido uno de los famosos que también ha aprovechado su exposición mediática para compartir un mensaje que ha sido muy criticado. Más allá de su condolencia hacia las familias, el cantante que siempre comparte opiniones muy controvertidas y sin pelos en la lengua, ha escrito un tuit en X (antes Twitter) pidiendo la dimisión del gobierno español y utilizando un tono muy crítico con la política que ha encendido las redes.

Miguel Bosé ha sido protagonista de polémicas de lo más surrealistas, como sus opiniones conspiranoicas sobre la pandemia de la covid-19 y un montón de opiniones sobre la vacunación. En esta ocasión, las palabras que ha elegido para mostrar su tristeza por el accidente que ha conmocionado a miles de personas y que ha dejado víctimas mortales, se han acabado mezclando con un discurso político que muchos consideran poco adecuado para el momento que se vive.

“MIS CONDOLENCIAS Y PESAR A LAS FAMILIAS DE LOS FALLECIDOS EN EL ACCIDENTE DE TREN EN ADAMUZ, CÓRDOBA. NI IMAGINAR SE PUEDE, EL DOLOR POR EL QUE PASAN, NI LA RABIA CON LA QUE LLORA ESPAÑA ENTERA. OTRA DESGRACIA MÁS QUE PODRÍA HABERSE EVITADO. OTRA DE MUCHAS TANTAS, CONSTANTES Y… pic.twitter.com/x6r2yVKi5x — Miguel Bosé (@boseofficial) January 19, 2026

«Mi pésame para las familias de los muertos del accidente de tren en Adamuz, Córdoba. Ni me puedo imaginar ni se puede el dolor por el que están pasando, ni la rabia que llora toda España», comienza este tuit en X que acompaña con un lazo negro y todo un escrito en letra mayúscula. Bosé habla de otra desgracia «que se podría haber evitado como muchas otras, constantes y sin tregua». La segunda parte del mensaje es una arremetida contra los políticos y los responsables del Gobierno español que responden bajo las competencias de transporte, además de contra el presidente del Gobierno español. «Los de siempre demuestran su incapacidad para gobernar y su desprecio hacia los españoles y toda España». El cantante lo califica de una «agonía enfermiza de un gobierno tóxico» al mismo tiempo que habla de la extensión «de la miseria que minuciosamente diseñan». El tuit termina con una petición de despedida «del Gobierno entero y del ministro de Transportes Óscar Fuente de manera fulminante». «Ya no tienes perdón, chaval», ha llegado a espetar antes de recibir una buena dosis de comentarios y críticas.

Gran parte de las reacciones han estallado contra el cantante, que ha aprovechado un momento de vulnerabilidad tras este accidente ferroviario para cargar contra la política española. Una intención que muchos usuarios han considerado fuera de lugar y así lo han reflejado con un montón de críticas y mensajes en contra.

Qué lástima, Miguel, que termines así. Con lo que fuiste para mí. Qué lástima. — Laura (@Rodraedo) January 21, 2026

«No eres español y no cotizas en España para ayudar al estado de bienestar, pero ¿te crees con el derecho de acusar sin pruebas y avivar la llama del odio y el dolor de las víctimas? Vete a la mierda Miguel Bosé», «Payaso», «¿Cómo se puede en un mensaje supuestamente de condolencia tanto odio?», «¿Ahora también eres experto en prevención de accidentes ferroviarios?», han escrito algunos usuarios en esta red social. Otros también han destacado el hecho de que «aproveche una desgracia terrible» para «ensuciar en política», además de tildarlo de ser «tóxico». Tampoco faltan algunos usuarios que están de acuerdo con la reacción del cantante, alabando su «valentía», como si él fuera un héroe en lugar de las personas que se han desplazado hasta allí para ayudar durante el accidente o buscar soluciones para las familias que no encuentran a sus familiares. En definitiva, una nueva polémica que salpica la figura de Miguel Bosé.