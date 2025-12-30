Miguel Bosé, traicionado por la familia que apoya al exmarido

Miguel Bosé no estará muy contento cuando sepa que su sobrina lo ha traicionado en la elección del padrino para su hijo pequeño. Puede parecer bastante enrevesado y, de hecho, lo es. Y es que Jara Dominguín -la hija de la hermana de Miguel Bosé- ha tenido un niño y ha querido que su padrino sea el exmarido del tío, el escultor valenciano Nacho Palau. No le ha importado que se hayan separado, que hayan estado años peleando en los juzgados por la custodia de los niños y que se digan de todo públicamente. La hija de Lucía Dominguín ha crecido con Nacho en la familia y todavía lo considera su tío de sangre, aunque con el divorcio haya dejado de formar parte oficialmente de este clan. Se mantienen unidos y, prueba de ello, que lo haya premiado con este reconocimiento.

La chica lo ha confirmado en una entrevista a la revista Lecturas que llama mucho la atención, ya que no es habitual que se elija al ex de un tío como padrino de tu hijo y, aún menos, si las cosas entre ellos han terminado tan sumamente mal como en este caso. En un reportaje con su madre y los dos hijos, Jara saca a la luz que Nacho Palau tendrá un papel muy destacado en el bautizo del pequeño de seis meses: «Queremos criar a nuestros hijos con hombres que valgan la pena y que nos protejan, por eso Nacho será su padrino«, ha dicho en una sonora bofetada hacia su tío. ¿Miguel no es un hombre que valga la pena y que los proteja?

Después de 20 años juntos, Miguel Bosé y Nacho Palau rompieron de malas maneras y se han demandado mutuamente. El cantante ha querido separar a los cuatro hijos que tuvieron mientras estaban juntos, ya que considera que sus únicos hijos son los dos que tuvieron con su ADN. Los que se gestaron con los genes de Nacho viven con él, ya que el artista no los quiere mantener.

La sobrina de Miguel Bosé explica por qué prefiere hacer padrino a Nacho Palau

La familia Dominguín Bosé no es muy típica, pero sí que se han mostrado siempre como un clan. Aceptaron con los brazos abiertos a Nacho Palau y así lo continúan haciendo a pesar del divorcio: «Nacho es su tío, para mis hijos, y nunca han dejado de tener relación. Continúan queriéndolo y hablan de él siempre, lo quiere independientemente de que se haya separado de Miguel», han dicho en El tiempo justo.

El pequeño Bruno, que nació el 14 de junio, tendría «un carácter muy bonito». La abuela se muestra muy orgullosa de los dos niños, ya que le emociona ver a su hija como madre: «Queremos criarlos como hombres que valgan la pena y que nos protejan«, insisten. No pasarán las fiestas con Miguel Bosé, que se queda en México: «Fuimos allí hace un par de años, pero nosotros somos muy libres y no imponemos. Si quieres, estás aquí y si no, pues no«.

¿Cómo justifica Jara haber elegido a Nacho como padrino de su hijo? «Ha estado en nuestra vida desde siempre, desde que yo era muy pequeña. De hecho, recuerdo que él fue mi primer amor platónico y todavía tiene las cartas de amor que le escribía. No tenemos un vínculo de sangre, pero hacerlo padrino es una manera de que esté un poco vinculado». No le da miedo que esta decisión la separe de su tío, pero quizá debería: «Somos todos adultos y tenemos las relaciones que tenemos. Nunca me he metido en la separación y tampoco he opinado». «Miguel es mi tío de sangre y lo quiero, lo adoro y lo respeto. Con Nacho, a lo largo de mi vida, he creado otro vínculo… Son cosas diferentes«, resume en esta entrevista que puede causar problemas en la familia.

Ahora habrá que esperar para saber qué opina Miguel Bosé sobre esta decisión. ¿Lo veremos acudir al bautizo del pequeño, donde irremediablemente coincidiría con su exmarido? El tiempo lo dirá, de momento queda claro que muy buen rollo no hay.