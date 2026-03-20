Miguel Bosé quiere cambiar de país y, en el traslado, se acercará un poco más a España. La sorpresa ha sido mayúscula al saber que está buscando casa en Andorra, el paraíso fiscal donde quiere instalarse con sus hijos. Dejará, pues, la casa que tiene en Ciudad de México donde vive desde hace ocho años, aunque aseguró que nunca se iría de allí como premio a lo bien que lo han recibido.

Hace un par de meses, se publicó que habían sido los pequeños Diego y Tadeo quienes le han pedido querer volver más cerca de casa. Echan mucho de menos a sus hermanos, unos niños a los que su padre sorprendentemente no considera hijos. Cabe recordar que el padre ha hecho lo imposible para demostrar que los hijos que tuvo por gestación subrogada con Nacho Palau, su ex, no tienen el mismo ADN que los suyos. Solo hay que recordar su actitud déspota en un juicio por la custodia que generó páginas y páginas en la prensa…

Nacho Palau y Miguel Bosé retoman las negociaciones por la custodia de los hijos | Europa Press

Ahora, sus niños quieren estar más cerca de esos niños con los que han convivido desde que tienen memoria. Nacho vive con los pequeños Ivo y Tadeo en Valencia, así que el traslado a Andorra de los otros puede facilitar mucho que se vean con más frecuencia. ¿Y por qué no volver a Madrid? “El hijo de Lucía Bosé quería estar cerca de su país, pero sin vivir en él porque continúa renegando de la presión mediática que experimenta allí”, explica una fuente cercana a El Español.

De hecho, aseguran que Miguel no quiere vivir en su país natal porque “no soportaría” ver fotos suyas con los niños, cenando o de compras. En los últimos años solo lo hemos visto en Mallorca veraneando con ellos, pero no es habitual.

¿En qué zona de Andorra vivirá Miguel Bosé?

El artista está intentando buscar casa y escuela en Andorra y, según dicen en este medio digital, ya ha encontrado centro para los niños. Se trata de Agora, en La Massana, la escuela privada a la que acudieron las hijas de Carmen Cervera. Ya los habría matriculado y los niños estarían “felices” ahora que saben que comenzarán allí las clases el próximo septiembre.

El problema es el tema casa, que le estaría costando más de lo que se creía. Hasta ahora, había puesto todas sus esperanzas en adquirir una propiedad que le había encantado. Sin embargo, la operación ha terminado descartándose y ahora se ha sabido que finalmente optará por el alquiler y dejará para más adelante la posibilidad de invertir.

Miguel Bosé tiene claro en qué pueblo andorrano quiere vivir | Europa Press

Hasta ahora, estaba buscando casa en Conillo. Ahora, en cambio, ha puesto el foco en el municipio de Encamp. Que se encuentre cerca de la escuela de los niños es un punto a favor, de la misma manera que también le gusta que sea un espacio tranquilo rodeado de naturaleza, pero con todos los servicios. ¿La idea? Instalarse allí “antes del verano”. Si este traslado ayuda a mantener más cordialidad con su expareja o no, aún es una incógnita.