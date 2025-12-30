Miguel Bosé, traït per la família que es posiciona a favor de l’exmarit

Miguel Bosé no estarà gaire content quan sàpiga que la seva neboda l’ha traït en la tria del padrí per al seu fill petit. Pot semblar bastant enrevessat i, de fet, ho és. I és que Jara Dominguín -la filla de la germana de Miguel Bosé- ha tingut un nen i ha volgut que el seu padrí sigui l’exmarit del tiet, l’escultor valencià Nacho Palau. No li ha importat que s’hagin separat, que hagin estat anys de baralla als jutjats per la custòdia dels nens i que es diguin de tot públicament. La filla de Lucía Dominguín ha crescut amb el Nacho a la família i encara el considera el seu tiet de sang, encara que amb el divorci hagi deixat de formar part oficialment d’aquest clan. Es mantenen units i, prova d’això, que l’hagi premiat amb aquest reconeixement.
La noia ho ha confirmat en una entrevista a la revista Lecturas que crida molt l’atenció, ja que no és habitual que s’esculli l’ex d’un tiet com a padrí del teu fill i, encara menys, si les coses entre ells han acabat tan summament malament com aquest cas. En un reportatge amb la seva mare i els dos fills, la Jara treu a la llum que el Nacho Palau tindrà un paper molt destacat en el bateig del petit de sis mesos: “Volem criar els nostres fills amb homes que valguin la pena i que ens protegeixin, per això Nacho serà el seu padrí“, ha dit en una sonora clatellada cap al seu tiet. El Miguel no és un home que valgui la pena i que els protegeixi?
Després de 20 anys junts, Miguel Bosé i Nacho Palau van trencar de males maneres i s’han demandat mútuament. El cantant ha volgut separar els quatre fills que van tenir mentre estaven junts, ja que considera que els seus únics fills són els dos que van tenir amb el seu ADN. Els que van gestar-se amb els gens del Nacho viuen amb ell, ja que l’artista no els vol mantenir.
La neboda de Miguel Bosé explica per què prefereix fer padrí a Nacho Palau
La família Dominguín Bosé no és gaire típica, però sí que s’han mostrat sempre com un clan. Van acceptar amb els braços oberts al Nacho Palau i així ho continuen fent malgrat el divorci: “Nacho és el seu tiet, per als meus fills, i mai no han deixat de tenir relació. Continuen estimant-lo i parla d’ell sempre, l’estima independentment que s’hagi separat de Miguel”, han dit a El tiempo justo.
El petit Bruno, que va néixer el 14 de juny, tindria “un caràcter molt maco”. L’àvia es mostra molt orgullosa dels dos nens, ja que l’emociona veure la seva filla com a mare: “Volem criar-los com a homes que valguin la pena i que ens protegeixin“, insisteixen. No passaran les festes amb Miguel Bosé, que es queda a Mèxic: “Vam anar-hi fa un parell d’anys, però nosaltres som molt lliures i no imposem. Si vols, estàs aquí i si no, doncs no“.
Com justifica la Jara haver escollit el Nacho com a padrí del seu fill? “Ha estat en la nostra vida des de sempre, des que jo era molt petita. De fet, recordo que ell va ser el meu primer amor platònic i encara té les cartes d’amor que li escrivia. No tenim un vincle de sang, però fer-lo padrí és una manera que estigui una mica vinculat”. No li fa por que aquesta decisió la separi del seu tiet, però potser hauria de fer-li: “Som tots adults i tenim les relacions que tenim. Mai no m’hi he ficat en la separació i tampoc no he opinat”. “Miguel és el meu tiet de sang i l’estimo, l’adoro i el respecto. Amb Nacho, al llarg de la meva vida, hi he creat un altre vincle… Són coses diferents“, resumeix en aquesta entrevista que pot causar problemes en la família.
Ara caldà esperar per saber què opina Miguel Bosé sobre aquesta decisió. El veurem acudir al bateig del petit, on irremeiablement coincidiria amb el seu exmarit? El temps ho dirà, de moment queda clar que molt bon rotllo no hi ha.