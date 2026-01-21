L’accident de tren a Còrdova ha sacsejat la societat espanyola. El balanç de mort ha augmentat fins a 43 persones en un dels accidents ferroviaris més tràgics que es recorden. Bona part del món de la cultura i els famosos han dedicat, des que el passat diumenge va succeir l’accident, molts missatges de condol i suport a les víctimes. Aitana, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco o Lola Índigo són alguns dels noms que han fet servir les xarxes socials per mostrar el seu suport davant la tragèdia i aprofitar l’exposició que tenen per donar visibilitat a les peticions dels afectats o compartir informació d’interès.
Miguel Bosé ha estat un dels famosos que també ha aprofitat la seva exposició mediàtica per compartit un missatge que ha estat molt criticat. Més enllà de la seva condolença cap a les families, el cantant que sempre comparteix opinions molt controvertides i sense pèls a la llengua, ha escrit una piulada a X (abans Twitter) demanant la dimissió del govern espanyol i fent servir un to molt crític amb la política que ha encès les xarxes.
Les crítiques més fortes contra Miguel Bosé: què ha escrit sobre l’accident de tren a Còrdova?
Miguel Bosé ha estat protagonista de polèmiques d’allò més surrealistes, com les seves opinions conspiranoiques sobre la pandèmia de la covid-19 i un munt d’opinions sobre la vacunació. En aquesta ocasió les paraules que ha triat per mostrar la seva tristesa per l’accident que ha commocionat milers de persones i que ha deixat víctimes mortals, s’ha acabat barrejant amb un discurs polític que molts consideren poc adient per al moment que es viu.
“MIS CONDOLENCIAS Y PESAR A LAS FAMILIAS DE LOS FALLECIDOS EN EL ACCIDENTE DE TREN EN ADAMUZ, CÓRDOBA. NI IMAGINAR SE PUEDE, EL DOLOR POR EL QUE PASAN, NI LA RABIA CON LA QUE LLORA ESPAÑA ENTERA. OTRA DESGRACIA MÁS QUE PODRÍA HABERSE EVITADO. OTRA DE MUCHAS TANTAS, CONSTANTES Y… pic.twitter.com/x6r2yVKi5x— Miguel Bosé (@boseofficial) January 19, 2026
“El meu condol per a les families dels morts de l’accident de tren a Adamuz, Còrdova. Ni em puc imaginar ni es pot el dolor pel que estan passant, ni la ràbia que plora Espanya sencera”, comença aquesta piulada a X que acompanya amb un llaç negre i tot un escrit en lletra majúscula. Bosé parla d’una altra desgràcia “que es podria haver evitat com moltes altres, constants i sense treva”. La segona part del missatge és una traca contra els polítics i els responsables del Govern espanyol que responen sota les competències de transport, a més a més de contra el president del Govern espanyol. “Els de sempre demostren la seva incapacitat per governar i el seu menyspreu cap als espanyols i Espanya sencera”. El cantant ho titlla d’una “agonia malaltissa d’un govern tòxic” alhora que parla de l’extensió “de la misèria que minuciosament dissenyen”. El tuit acaba amb una petició de comiat “del Govern sencer i del ministre de Transports Oscar Fuente de manera fulminant”. “Ja no tens perdó, xaval”, ha arribat a etzibar abans de rebre una bona dosi de comentaris i crítiques.
Les reaccions més fortes contra el missatge de Miguel Bosé
Bona part de les reaccions han esclatat contra el cantant, que ha aprofitat un moment de vulnerabilitat després d’aquest accident ferroviari per carregar contra la política espanyola. Una intenció que molts usuaris han considerat fora de lloc i així ho han reflectit amb un munt de crítiques i missatges en contra.
Qué lastima, Miguel, que termines así. Con lo que fuiste para mí. Qué lastima.— Laura (@Rodraedo) January 21, 2026
“No ets espanyol i no cotitzes a Espanya per ajudar a l’estat de benestar, però et creus amb el dret d’acusar sense proves i avivar la flama de l’odi i el dolor de les víctimes? Ves-te’n a la merda Miguel Bosé”, “Pallasso”, “Com es pot en un missatge suposadament de condol tant d’odi?”, “Ara també ets expert en prevenció d’accidents ferroviaris”, han escrit alguns usuaris en aquesta xarxa social. D’altres també han destacat el fet que “aprofiti una desgràcia terrible” per “emmerdar en política”, a més a més de titllar-lo de ser “tòxic”. Tampoc falten alguns usuaris que estan d’acord amb la reacció del cantant, alabant la seva “valentia”, com si ell fos un heroi en lloc de les persones que s’han desplaçat fins allà per ajudar durant l’accident o buscar solucions per a les families que no troben els seus familiars. Tot plegat, una nova polèmica que esquitxa la figura de Miguel Bosé.