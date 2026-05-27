Pep Guardiola y Cristina Serra anunciaron su separación en diciembre de 2024, hace ahora un año y medio. Después de tres décadas juntos y tres hijos en común, este divorcio fue uno de los más inesperados que se recuerdan. Que el entrenador quisiera seguir viviendo en Manchester fue la gota que colmó el vaso, tal como reconoció el entorno de la pareja, ya que ella estaba harta de viajar constantemente porque tiene su tienda de ropa en Barcelona. Las cosas parecían haber terminado bastante mal entre ellos, ya que la empresaria habría prohibido que el ex durmiera en la casa familiar de Pedralbes los días que venía a ver a los niños. Ahora, sin embargo, esta situación ha cambiado radicalmente.

Con la boca abierta se ha quedado todo el mundo al ver aparecer a Cristina Serra en la fiesta de despedida que ha organizado el Manchester City. Pep Guardiola ha anunciado que deja el club y, tras diez años, el homenaje ha sido tan tierno como se esperaba. Si el divorcio ha sido tan sonado como se decía, ¿qué hacía su ex allí? Porque no ha tenido un papel secundario, no, ha estado en el césped y se ha unido a la foto con los amigos y la familia que han ido hasta allí para aplaudir al técnico. Como era de esperar, los rumores de reconciliación entre ellos se han acentuado muchísimo.

¿Se han perdonado y están preparados para intentar darse una segunda oportunidad? También resulta curioso que Pep Guardiola haya decidido irse justamente ahora y que su primer destino haya sido Barcelona. Las cámaras de los paparazzi lo han captado en el aeropuerto del Prat, desde donde ha puesto rumbo a una casa que pretende ocupar una temporada. No se sabe qué tiene previsto para su futuro, pero de momento descansará unos meses sin entrenar a ningún equipo.

La presencia de Cristina Serra en la fiesta ha sido muy comentada | Instagram

Pep Guardiola menciona a su exmujer en el discurso de despedida en Manchester

En el discurso de despedida en Manchester, también mencionó a su ex -o actual- pareja: «Estoy seguro de que mis hijos y Cris, que es una mujer excepcional, se darán cuenta de que, dentro de muchos años, el nombre de mi familia se quedará aquí para siempre«. Una mujer «excepcional», recalcó, en un gesto que vuelve a señalar que aún hay mucho cariño entre ellos. Muchos se han fijado en que ambos continúan llevando las alianzas de boda, otro símbolo significativo, que cuadra con la información que publica el Daily Mail: «Su entorno nos confirma que han mantenido encuentros en Barcelona«.

Podría ser que este regreso a la capital catalana tenga como objetivo intentar recuperar la historia de amor más importante de su vida. Que quizás todo es casualidad y, simplemente, quiere descansar en casa antes de poner rumbo a otro país… Pero ¿y la aparición sorpresa de su exmujer en el homenaje? ¿Simplemente era un gesto de reconocimiento hacia alguien que ha sido fundamental en su vida? ¿O hay algo más aquí?

Pep Guardiola y Cristina Serra siempre han sido muy discretos respecto a su vida privada y lo más lógico es pensar que continuarán de la misma manera. Ninguno de los dos se ha pronunciado sobre esta posible reconciliación, así que habrá que esperar para ver cómo termina la cosa y si funciona esta hipotética segunda oportunidad.